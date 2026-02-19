Logo
Large banner

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара

19.02.2026

11:36

Коментари:

0
Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара
Фото: Unsplash

Тринаестогодишњак који је јуче повријеђен у судару на путу између Новог Сада и Руменке, доброг општег стања, примљен је на опсервацију у Институт за здравствену заштиту дјеце и омладине Војводине.

Како сазнаје „Дневник“, дјечак је задобио контузију главе и стомака и налази се на одјељењу дјечије хирургије.

О здравственом стању дјевојке која је такође повријеђена у незгоди још увијек нема информација.

Napitak Kafa

Здравље

Попијте овај напитак чим устанете: Топи сало и уклања надутост

Јуче око 18 часова дошло је до саобраћајне незгоде на Руменачком путу.

Наиме, на дијелу пута између Новог Сада и Руменке дошло је до чеоног судара два возила, од којих је једно слетијело у канал.

Подијели:

Тагови :

udes

dječak povrijeđen

Нови Сад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Попијте овај напитак чим устанете: Топи сало и уклања надутост

Здравље

Попијте овај напитак чим устанете: Топи сало и уклања надутост

1 ч

0
Цвијановић са амбасадором Аустрије у БиХ: Додатно оснажити успјешну сарадњу

Република Српска

Цвијановић са амбасадором Аустрије у БиХ: Додатно оснажити успјешну сарадњу

1 ч

0
Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Хроника

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

1 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Ухапшен бивши британски принц Ендру

1 ч

0

Више из рубрике

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Хроника

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

1 ч

0
На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

Хроника

На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

2 ч

0
Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

Хроника

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

2 ч

2
Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

Хроника

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

10

Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

13

07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

13

05

Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

13

03

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

12

56

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner