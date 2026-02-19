Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара

19.02.2026
11:36
Коментари:0
Тринаестогодишњак који је јуче повријеђен у судару на путу између Новог Сада и Руменке, доброг општег стања, примљен је на опсервацију у Институт за здравствену заштиту дјеце и омладине Војводине.
Како сазнаје „Дневник“, дјечак је задобио контузију главе и стомака и налази се на одјељењу дјечије хирургије.
О здравственом стању дјевојке која је такође повријеђена у незгоди још увијек нема информација.
Здравље
Попијте овај напитак чим устанете: Топи сало и уклања надутост
Јуче око 18 часова дошло је до саобраћајне незгоде на Руменачком путу.
Наиме, на дијелу пута између Новог Сада и Руменке дошло је до чеоног судара два возила, од којих је једно слетијело у канал.
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч2
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
10
13
07
13
05
13
03
12
56
Тренутно на програму