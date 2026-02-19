Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

Извор:
Аваз
19.02.2026
10:06
Коментари:0
Права драма одвијала се јуче у Сарајеву када се обијесни возач Ирфан Карић залетио у масу људи током протеста у улици Хамзе Хуме.
Он је предат у надлежност Кантоналног тужилаштва гдје ће бити задржан 24 сата и у том законском року тужилац ће одлучити о евентуалном приједлогу за притвор.
Подсјећамо, полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога су приликом личног претреса И.К. пронашли одређену количину материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин. По прибављању усмених наредби за претрес, у унутрашњости возила је на мјесту догађаја пронађено више од 50 различитих паковања са садржајем материја које асоцирају на различите опојне дроге: тзв. „луде гљиве“ (око 330 грама), марихуану (око 640 грама), спеед (око 98 грама), кокаин (око 25 грама), МДМА (око 8,5 грама), те три „сличице“ ЛСД-а.
Полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога извршили су и претрес стамбених просторија осумњиченог, на подручју општине Ново Сарајево, те је том приликом пронађена одређена количина материја које асоцирају на опојне дроге кокаин и марихуана, као и 263 комада пушчане муниције.
Због постојања основа сумње да је починио кривична дјела Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, Спречавање службене особе у вршењу службене радње и Недозвољено држање оружја или експлозивних материја, И.К. (1998) је лишен слободе и предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС.
С обзиром на чињеницу да је именовани вишеструки повратник у чињењу саобраћајних прекршаја, и да је затечен да управља возилом током изречене заштитне мјере забране управљања моторним возилом, полицијски службеници Јединице за саобраћај су од И.К. привремено одузели предметно моторно возило. Такође, возач је и тестиран на присуство опојних дрога, којом приликом је утврђено да је исти позитиван на психоактивне супстанце.
