Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

Аутор:Огњен Матавуљ
19.02.2026
08:56
Коментари:0
М.Ц. (45) из Сводне погинуо је синоћ у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у приједорском насељу Рашковац, када је дошло до директног судара аутомобила и камиона.
Трагедија се догодило око 21 часова на магистралном путу Приједор - Нови Град. Према незваничним информацијама до несреће је дошло када је М.Ц, из неутврђених разлога, са аутомобилом ”опел” прешао у траку намијењену кретању возила из супротног смјера и подлетио под камион.
Свијет
Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама
”Увиђајем на лицу мјеста којим је руководио тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор утврђено је да су у незгоди учествовали З.Г. из Бањалуке управљајући теретним возилом марке ”ман” и М.Ц. из Сводне управљајући аутомобилом ”опел”. У незгоди возач М.Ц. је погинуо”, саопштила је ПУ Приједор.
У полицији апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, а посебно на возаче да поштују ограничења брзине кретања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
13 ч1
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму