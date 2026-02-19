Logo
Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.02.2026

08:56

Фото: АТВ

М.Ц. (45) из Сводне погинуо је синоћ у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у приједорском насељу Рашковац, када је дошло до директног судара аутомобила и камиона.

Трагедија се догодило око 21 часова на магистралном путу Приједор - Нови Град. Према незваничним информацијама до несреће је дошло када је М.Ц, из неутврђених разлога, са аутомобилом ”опел” прешао у траку намијењену кретању возила из супротног смјера и подлетио под камион.

Свијет

Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

”Увиђајем на лицу мјеста којим је руководио тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор утврђено је да су у незгоди учествовали З.Г. из Бањалуке управљајући теретним возилом марке ”ман” и М.Ц. из Сводне управљајући аутомобилом ”опел”. У незгоди возач М.Ц. је погинуо”, саопштила је ПУ Приједор.

У полицији апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, а посебно на возаче да поштују ограничења брзине кретања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саобраћајна несрећа

Приједор

poginuo vozač

