Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

Извор:
Euronews
19.02.2026
08:52
Коментари:0
Локална самоуправа се успротивила плановима за лежаљке на плажама Пори и Италида, а Грчка је одлучила да очува природне љепоте острва Куфониси.
Одлуком грчког Министарства финансија, планови за постављање лежаљки и барова на двјема плажама, Пори и Италида, на идиличном острву Куфониси, трајно су обустављени. Локална самоуправа се оштро успротивила комерцијализацији, истичући да су ова острва дио заштићене мреже Натура 2000 и да морају остати нетакнута.
Грчко Министарство финансија донијело је важну одлуку којом је заустављен планирани поступак издавања у закуп популарних плажа Пори и Италида на Горњем Куфонисију.
Ова вијест обрадоваће све љубитеље нетакнуте природе и аутентичног грчког одмора, који су страховали да ће њихове омиљене увале бити преплављене лежаљкама и комерцијалним садржајима.
Ова одлука је услиједила након оштре реакције локалне самоуправе Наксоса и Малих Киклада, која се снажно успротивила планираној комерцијализацији. Према првобитном предлогу, приватно лице је жељело да закупи по 500 квадратних метара на свакој од поменутих плажа ради постављања лежаљки и сунцобрана. Иако је чак и Организациона јединица Министарства животне средине дала условну сагласност (дозвољавајући само лежаљке, без барова), притисак локалне заједнице био је пресудан.
Савјети
Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње
Општина је нагласила да цијело острво, као и остала острва Малих Киклада, спадају у заштићену европску мрежу Натура 2000, те да су у потпуности еколошки и археолошки заштићена подручја. Постављање било каквих трајних или полутрајних објеката, попут барова или кантина, оцењено је као "очигледно неспојиво са карактером и природним пејзажом овог подручја".
Куфониси, као и остала острва Малих Киклада, позната су по својој мирној атмосфери, кристално чистој води и прелијепим, често скривеним плажама. Управо због тога су омиљена дестинација за туристе који траже бјекство од гужве и масовног туризма. Одлука Министарства да послуша локалне власти и заустави комерцијализацију потврђује посвећеност Грчке очувању својих природних драгуља.
Иако грчки закон предвиђа да се одлуке о издавању плажа доносе централизовано, а не на нивоу локалних самоуправа, овај случај показује да притисак јавности и аргумената о заштити животне средине могу утицати на државне институције.
За туристе то значи да ће Куфониси и даље остати оаза мира и нетакнуте љепоте, гдје ће моћи да уживају у прелијепим плажама Пори и Италида, неометани комерцијалним садржајима, у хармонији са природом, преноси Еуроњуз.
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму