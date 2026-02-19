Logo
Large banner

Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

Извор:

Euronews

19.02.2026

08:52

Коментари:

0
Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама
Фото: Pixabay

Локална самоуправа се успротивила плановима за лежаљке на плажама Пори и Италида, а Грчка је одлучила да очува природне љепоте острва Куфониси.

Одлуком грчког Министарства финансија, планови за постављање лежаљки и барова на двјема плажама, Пори и Италида, на идиличном острву Куфониси, трајно су обустављени. Локална самоуправа се оштро успротивила комерцијализацији, истичући да су ова острва дио заштићене мреже Натура 2000 и да морају остати нетакнута.

Грчко Министарство финансија донијело је важну одлуку којом је заустављен планирани поступак издавања у закуп популарних плажа Пори и Италида на Горњем Куфонисију.

Ова вијест обрадоваће све љубитеље нетакнуте природе и аутентичног грчког одмора, који су страховали да ће њихове омиљене увале бити преплављене лежаљкама и комерцијалним садржајима.

Ова одлука је услиједила након оштре реакције локалне самоуправе Наксоса и Малих Киклада, која се снажно успротивила планираној комерцијализацији. Према првобитном предлогу, приватно лице је жељело да закупи по 500 квадратних метара на свакој од поменутих плажа ради постављања лежаљки и сунцобрана. Иако је чак и Организациона јединица Министарства животне средине дала условну сагласност (дозвољавајући само лежаљке, без барова), притисак локалне заједнице био је пресудан.

Башта коров врт

Савјети

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Општина је нагласила да цијело острво, као и остала острва Малих Киклада, спадају у заштићену европску мрежу Натура 2000, те да су у потпуности еколошки и археолошки заштићена подручја. Постављање било каквих трајних или полутрајних објеката, попут барова или кантина, оцењено је као "очигледно неспојиво са карактером и природним пејзажом овог подручја".

Куфониси, као и остала острва Малих Киклада, позната су по својој мирној атмосфери, кристално чистој води и прелијепим, често скривеним плажама. Управо због тога су омиљена дестинација за туристе који траже бјекство од гужве и масовног туризма. Одлука Министарства да послуша локалне власти и заустави комерцијализацију потврђује посвећеност Грчке очувању својих природних драгуља.

Иако грчки закон предвиђа да се одлуке о издавању плажа доносе централизовано, а не на нивоу локалних самоуправа, овај случај показује да притисак јавности и аргумената о заштити животне средине могу утицати на државне институције.

За туристе то значи да ће Куфониси и даље остати оаза мира и нетакнуте љепоте, гдје ће моћи да уживају у прелијепим плажама Пори и Италида, неометани комерцијалним садржајима, у хармонији са природом, преноси Еуроњуз.

Подијели:

Тагови :

Плажа

Грчка

ljetovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Савјети

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

1 ч

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Хроника

Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

1 ч

0
Хиљаде астероида пријете да униште читаве градове: Нема "резервног плана"

Наука и технологија

Хиљаде астероида пријете да униште читаве градове: Нема "резервног плана"

1 ч

0
Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

Економија

Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

1 ч

0

Више из рубрике

Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

1 ч

0
Окупљене присталице бившег предсједника

Свијет

Бившег предсједника осудили на доживотну робију

1 ч

0
Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Свијет

Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

2 ч

0
Сњежна лавина

Свијет

Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner