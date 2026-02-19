Logo
Горио погон пелета у Новом Граду

Извор:

СРНА

19.02.2026

10:01

Фото: Срна

Ватрогасци су јутрос локализовали пожар у погону за производњу пелета у индустријској зони у Пољавницама код Новог Града, потврђено је у локалној Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици.

Замјеник старјешине у овој јединици Азиз Црнкић рекао је да је у акцији осам ватрогасаца и три возила, те да ће осигуравати објекат све док за то буде потребе.

Власник погона за производњу пелета Саво Стјепановић рекао је да пожар није изазвао већу материјалну штету, с обзиром на то да је објекат бетонски, а кров лимени.

Дојава о пожару стигла је у 7.15, а ватрогасци су на терену били у 7.30.

Коментари (0)
