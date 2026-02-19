Logo
Бурно на самом почетку сједнице Скупштине Града: Станивуковић напустио салу

АТВ

19.02.2026

11:11

Бурно на самом почетку сједнице Скупштине Града: Станивуковић напустио салу
Кашњење од 45 минута, а већ на самом почетку прекинута десетоминутном паузом, тако је почела шеста редовна сједница Скупштине Града. Упркос бурној атмосфери и процедуралним расправама, обезбијеђена је већина за рад и одлучивање.

Прије почетка сједнице одржана је прес конференција коалиционе већине, што је, према наводима одборника, био разлог кашњења. Том приликом изражено је незадовољство јер је дио материјала за сједницу достављен касно, што, како су навели, отежава квалитетну припрему и расправу.

горан петронијевић

Република Српска

Петронијевић: Ситуација око условног отпуста због смрти супруге врло деликатна, Караџићево здравље није добро

Посебно су се осврнули на регулационе планове, поручивши да се таква документа не могу „тек тако“ усвајати, без детаљне анализе и довољно времена за разматрање. Најављено је и да ће наредне седмице бити заказана посебна сједница Скупштине, на којој ће се расправљати о стању у Екотопланама, као и о проблему загађења ваздуха у граду.

На дневном реду шесте редовне сједнице налази се укупно 72 тачке, међу којима су консолидовани извјештај о извршењу буџета, више регулационих планова, као и извјештаји о пословању градских предузећа. Једна од значајнијих тачака односи се и на приједлог одлуке о кредитном задужењу за финансирање реконструкције путева у Мотикама, Куљанима и Пријечанима.

Током сједнице градоначелник Драшко Станивуковић затражио је повреду пословника, али је утврђено да пословник није прекршен, након чега је напустио сједницу.

sjednica

Бањалука

Драшко Станивуковић

