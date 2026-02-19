"Запослени у бањалучким вртићима од понедјељка у штрајку"

Извор:
Директор Центра за предшколско образовање и васпитање Петар Јокановић, изјавио је да ће радници вртића од 23. фебруара започети штрајк.
„Синдикат је обавијестио руководство да штрајк креће у понедјељак, што значи да ће вртићи бити затворени. Разлог за овакву одлуку је то што запосленима до 5. јануара није исплаћена ниједна марка за плату коју су зарадили у јануару. Плате су уредно обрачунате и, као и до сада, достављене Градској управи, али је исплата обустављена без јасног правног основа и прописане процедуре. Сматрам да је то недопустиво и да се о томе мора хитно разговарати. Оваква пракса не смије постати правило у нашем граду“, поручио је Јокановић.
Он је истакао да је на овај начин блокирана зарада око 450 породица, што је изазвало велико незадовољство међу радницима и довело до одлуке о ступању у штрајк.
Према његовим ријечима, из Градске управе, тачније од Мирне Савић Бањац, стижу поруке да је овакво поступање у складу са законом, као и да исплата плата неће бити реализована док Град не добије одређени проценат средстава.
