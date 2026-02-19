Logo
Large banner

"Запослени у бањалучким вртићима од понедјељка у штрајку"

Извор:

АТВ

19.02.2026

10:51

Коментари:

0
"Запослени у бањалучким вртићима од понедјељка у штрајку"
Фото: АТВ

Директор Центра за предшколско образовање и васпитање Петар Јокановић, изјавио је да ће радници вртића од 23. фебруара започети штрајк.

„Синдикат је обавијестио руководство да штрајк креће у понедјељак, што значи да ће вртићи бити затворени. Разлог за овакву одлуку је то што запосленима до 5. јануара није исплаћена ниједна марка за плату коју су зарадили у јануару. Плате су уредно обрачунате и, као и до сада, достављене Градској управи, али је исплата обустављена без јасног правног основа и прописане процедуре. Сматрам да је то недопустиво и да се о томе мора хитно разговарати. Оваква пракса не смије постати правило у нашем граду“, поручио је Јокановић.

Драган Лукач

Бања Лука

Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Он је истакао да је на овај начин блокирана зарада око 450 породица, што је изазвало велико незадовољство међу радницима и довело до одлуке о ступању у штрајк.

Према његовим ријечима, из Градске управе, тачније од Мирне Савић Бањац, стижу поруке да је овакво поступање у складу са законом, као и да исплата плата неће бити реализована док Град не добије одређени проценат средстава.

Подијели:

Тагови :

Штрајк

vrtić

Петар Јокановић

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Бања Лука

Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

2 ч

0
Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа

Занимљивости

Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа

2 ч

0
Јокић открио до када ће да игра кошарку

Кошарка

Јокић открио до када ће да игра кошарку

2 ч

0
На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

Хроника

На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

2 ч

0

Више из рубрике

Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Бања Лука

Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

2 ч

0
Без струје данас остају ове улице

Бања Лука

Без струје данас остају ове улице

5 ч

0
Беба дијете

Бања Лука

За бебу рођену на Дан Бањалуке 1.000 КМ

6 ч

0
"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

Бања Лука

"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

10

Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

13

07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

13

05

Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

13

03

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

12

56

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner