Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа

Жена Блиц

19.02.2026

10:40

Ови знакови могу да забораве на црне дане: Стиже им невјероватна срећа
Фото: Pixabay

У четвртак, 19. фебруара 2026, Мјесец прелази у Овна и ствара снажан астролошки спој са Нептуном и Сатурном, а затим се повезује са Вертексом тачком судбинских догађаја.

Када се активира Вертекс, случајности престају да буду случајне. Прилике се појављују тачно онда када сте спремни да их прихватите. Оно што данас долази у ваш живот није случајно то је одговор на ваше жеље и одлуке из прошлости. За четири хороскопска знака ово доноси посебно снажан талас среће, напретка и могућности за обиље.

Рак

Ваша највећа жеља везана је за посао и лично остварење. Данас се појављује прилика која вас приближава животу какав желите. Осјећате да је тренутак прави и не чекате савршен знак сами га стварате. Тражите подршку људи који вас разумију и подстичу, и понашате се као професионалац чак и када тек започињете нешто ново. Ово је дан када сан прелази у план, а план у стварност. Почиње период раста и стабилности.

Рибе

Финансијска сигурност постаје приоритет. Схватате да до великог циља не води уијвек лак пут и да понекад морате донијети одлуке које другима неће бити јасне. Сатурн вам даје храброст, а Нептун јасноћу видите шта морате промијенити да бисте напредовали. Данас учите важну лекцију: раст почиње изван зоне комфора. Прихватањем те истине отварате врата значајном просперитету.

Дјевица

Навикли сте да све радите сами, али данас схватате да не морате носити цијели терет. Отварате се за сарадњу и савјете, и управо кроз друге људе долазите до информација које убрзавају ваш успјех. Делегирање постаје кључ ваше ефикасности. Када престанете да контролишете сваки детаљ ствари почињу да се слажу саме од себе. А заједно с тим долази и финансијски напредак.

Шкорпија

Партнерства и односи постају мјесто трансформације. Сусрећете људе који вас изазивају и терају да промијените перспективу. Мјесец у Овну вас гура ка потезима које раније не бисте повукли. Нептун буди жељу за другачијим животом, а Сатурн вам даје снагу да издржите промјене. Управо кроз нешто ново долази прилика за срећу и обиље.

Хороскоп

астрологија

