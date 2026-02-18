Logo
Ова 3 знака бришу све лоше из прошлости - новац и љубав стижу у пакету

За ова 3 знака хороскопа управо долази тај моменат - шок године! Сљедује им велико али и пријатно изненађење.

Највећи шок године – ова 3 знака хороскопа улазе у период када се брише све лоше из прошлости, новац и љубав стижу у пакету.

Као да само небо каже, доста је више! Сада иде награда. И то ништа ситно, следи вам озбиљан заокрет који се види на рачуну, у порукама које вам стижу и у начину на који се будите ујутру.

Некад се све промени у пар недеља. Прво иде хаос, па онда долази ред. Е тај ред вам сада долази.

Лав

Лавови су дуго играли на сигурно. Сада више нема потребе. Пословна врата се отварају, а људи који су вас раније игнорисали сада траже сарадњу. Финансијски раст је реалан, али још важније – враћа се самопоуздање. У љубави, однос прелази из игре у озбиљну причу.

Не умањујте своје захтјеве. Тражите више и добићете више.

Бик

Бикови су стрпљиво градили темеље. Сад ти темељи почињу да доносе профит. Могућа је повишица, додатни извор прихода или паметна инвестиција. У емотивном смислу, долази мир који траје.

Уложите дио новца у нешто дугорочно. Овај талас није краткотрајан.

Стријелац

Стријелац улази у фазу у којој прилике долазе без најаве. Један разговор, један клик – и планови се већ шире. Биће то тај неки осјећај као да вас неко гура напред.

Реагујте брзо. Одуговлачење сада значи пропуштену шансу.

Лав, Бик и Стријелац улазе у период који брише стагнацију и доноси конкретне резултате. Новац, љубав и унутрашњи мир долазе у пакету, преноси Крстарица.

