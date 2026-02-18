Радановић: Каран наставља политику заштите Републике Српске

18.02.2026
Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ честита Синиши Карану избор за предсједника Републике Српске и очекује да ће Каран наставити политику заштите Устава и надлежности Републике Српске коју је водио, води и водиће Милорад Додик, изјавио је данас предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
"Синиша Каран је човјек који је током службовања у различитим органима Републике Српске штитио интересе Републике, аргументовано, позивајући се на прописе домаћег и међународног права. Људи као Каран најбоље разумију да без Републике Српске, Србе могу поново задесити геноциди и етничка чишћења", нагласио је Радановић за Срну.
Он је подсјетио да Каран потиче из села Рашћани поред Дувна, данашњег Томиславграда, да је у рату остао без дома и огњишта, а цијела његова ближа и даља фамилија, свој спас и срећу нашла је у Републици Српској.
"Сигуран сам да ће Каран уложити напор да Република Српска сачува своје уставне и законске надлежности, и да ће он лично наставити политику заштите Устава и надлежности Републике Српске, политику коју је водио, води и водиће Милорад Додик", додао је Радановић.
Нови предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је јуче свечану заклетву у Народној скупштини Републике Српске.
