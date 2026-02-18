Logo
Large banner

Стевандић са Гинкелом: Српска привржена очувању мира и стабилности

Извор:

АТВ

18.02.2026

12:34

Коментари:

0
Састали се Ненад Стевандић и Џон Гинкел
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да Српска остаје привржена очувању мира и стабилности у БиХ и спремна за сваку врсту комуникације и компромиса без угрожавања дејтонских права и уставних принципа, као и права регулисаних међународним актима.

Стевандић је, током данашњег састанка са отправником послова Амбасаде САД у БиХ Џоном Гинкелом, истакао да је намјера Српске да остане војно неутрална и да користи право да самостално одлучује у складу са уставним надлежностима.

Синиша Каран

Република Српска

"Каран ће достојно и непоколебљиво штитити интересе Српске"

Он је додао да Република Српска нема намјеру да управља или одређује било шта другим народима у БиХ нити да призива међународни интервенционизам у своју корист, али да истовремено не прихвата интервенционизам који се темељи на дјеловању високог представника и ОХР-а који продубљује политичку кризу заузимањем страна унутар БиХ.

Стевандић је изразио очекивање да ће политика Републике Српске, заснована на мирољубивости, институционалној озбиљности и захвалности САД за допринос деескалацији прилика у БиХ, наићи на разумијевање и подршку и код европских земаља, на принципима међусобног уважавања и поштовања, саопштено је из Народне скупштине Српске.

Он је поручио да га је обрадовао став америчке администрације да САД подржавају БиХ уређену у складу са Дејтонским мировним споразумом, правима народа и ентитета и њихове равноправности.

Подијели:

Тагови :

Џон Гинкел

Ненад Стевандић

sastanak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Синиша Каран

Република Српска

"Каран ће достојно и непоколебљиво штитити интересе Српске"

23 мин

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Република Српска

Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

27 мин

0
Saša Matić

Сцена

Саша Матић открио на који дует је најпоноснији

21 мин

0
Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Бања Лука

Рајанер укида више полазака из Бањалуке

31 мин

0

Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

"Каран ће достојно и непоколебљиво штитити интересе Српске"

23 мин

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Република Српска

Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

27 мин

0
Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Република Српска

Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

1 ч

0
Џон Гинкел

Република Српска

Америка цијени досљедан дијалог са руководством Републике Српске

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

12

43

Како смршати без дијете?

12

42

Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

12

36

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner