Стевандић са Гинкелом: Српска привржена очувању мира и стабилности

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да Српска остаје привржена очувању мира и стабилности у БиХ и спремна за сваку врсту комуникације и компромиса без угрожавања дејтонских права и уставних принципа, као и права регулисаних међународним актима.
Стевандић је, током данашњег састанка са отправником послова Амбасаде САД у БиХ Џоном Гинкелом, истакао да је намјера Српске да остане војно неутрална и да користи право да самостално одлучује у складу са уставним надлежностима.
Он је додао да Република Српска нема намјеру да управља или одређује било шта другим народима у БиХ нити да призива међународни интервенционизам у своју корист, али да истовремено не прихвата интервенционизам који се темељи на дјеловању високог представника и ОХР-а који продубљује политичку кризу заузимањем страна унутар БиХ.
Стевандић је изразио очекивање да ће политика Републике Српске, заснована на мирољубивости, институционалној озбиљности и захвалности САД за допринос деескалацији прилика у БиХ, наићи на разумијевање и подршку и код европских земаља, на принципима међусобног уважавања и поштовања, саопштено је из Народне скупштине Српске.
Он је поручио да га је обрадовао став америчке администрације да САД подржавају БиХ уређену у складу са Дејтонским мировним споразумом, правима народа и ентитета и њихове равноправности.
