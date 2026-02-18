Logo
Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

СРНА

Начелник општине Дрвар Душица Рунић честитала је предсједнику Републике Српске Синиши Карану преузимање дужности и изразила увјерење да ће он наставити путем предсједника Милорада Додика и допринијети да се српски народ и ван административне границе Српске осјећа као свој на своме.

Рунићева је изјавила Срни да Република Српска представља сигурност Србима и гарант мира и стабилности, а да Карановим избором наставља у континуитету побједа јер је народ знао да препозна и награди праве политичке, националне и егзистенцијалне вриједности.

Она је нагласила да, захваљујући политици СНСД-а са предсједником Додиком на челу, српски народ на подручју Федерације БиХ може да буде сигуран да ће остати на својим огњиштима.

- СНСД на челу са Додиком је прекинуо ланац исељења народа са ових подручја. Снажна подршка Републике Српске осигурава нам егзистенцију и редовна примања, али и реализацију инфраструктурних пројеката од животног значаја за које Ливањски кантон и ФБиХ немају слуха - истакла је Рунићева.

Нови предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је јуче свечану заклетву у Народној скупштини.

Синиша Каран

Душица Рунић

