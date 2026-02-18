Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Извор:
СРНА
18.02.2026
11:30
Начелник општине Дрвар Душица Рунић честитала је предсједнику Републике Српске Синиши Карану преузимање дужности и изразила увјерење да ће он наставити путем предсједника Милорада Додика и допринијети да се српски народ и ван административне границе Српске осјећа као свој на своме.
Рунићева је изјавила Срни да Република Српска представља сигурност Србима и гарант мира и стабилности, а да Карановим избором наставља у континуитету побједа јер је народ знао да препозна и награди праве политичке, националне и егзистенцијалне вриједности.
Она је нагласила да, захваљујући политици СНСД-а са предсједником Додиком на челу, српски народ на подручју Федерације БиХ може да буде сигуран да ће остати на својим огњиштима.
- СНСД на челу са Додиком је прекинуо ланац исељења народа са ових подручја. Снажна подршка Републике Српске осигурава нам егзистенцију и редовна примања, али и реализацију инфраструктурних пројеката од животног значаја за које Ливањски кантон и ФБиХ немају слуха - истакла је Рунићева.
Нови предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је јуче свечану заклетву у Народној скупштини.
Тренутно на програму