Аутомобил са српским таблицама прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Извор:

СРНА

18.02.2026

11:01

Аутомобил прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Група Албанаца прекрила је у Дреници аутомобил са српским таблицама заставом на којој су обиљежја терористичке ОВК.

Реагујући на снимак аутомобила објављен на налогу "Дреница сот" на "Фејсбуку" потпредсједник Српске листе Игор Симић је упитао гдје је досљедност међународних представника у погледу мултиетничности, људских права и владавине права и такозваног напретка.

MUP RS

Република Српска

МУП Српске расписао конкурс за школовање на Војној академији Србије

"Драги моји међународни представници, толико о обећањима које сте дали Србима о мултиетничности, поштовању људских права, демократији, владавини права и 'напретку' о коме ових дана толико говорите", поручио је Симић.

У Приштини је јуче, на 18. годишњицу проглашења независности Косова одржан велики скуп подршке бившим вођама ОВК Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Реџепу Сељимију и Јакупу Краснићију, којима се пред Специјализованим вијећима у Хагу суди за ратне злочине и злочине против човјечности.

На суђењу Тачију и осталима у току су завршне ријечи, које треба да буду окончане данас, а Специјализовано тужилаштво тражи по 45 година затвора за сву четворицу оптужених.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

Терористичка ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени припадници или помагачи.

