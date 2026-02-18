Аутомобил са српским таблицама прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Извор:
Група Албанаца прекрила је у Дреници аутомобил са српским таблицама заставом на којој су обиљежја терористичке ОВК.
Реагујући на снимак аутомобила објављен на налогу "Дреница сот" на "Фејсбуку" потпредсједник Српске листе Игор Симић је упитао гдје је досљедност међународних представника у погледу мултиетничности, људских права и владавине права и такозваног напретка.
"Драги моји међународни представници, толико о обећањима које сте дали Србима о мултиетничности, поштовању људских права, демократији, владавини права и 'напретку' о коме ових дана толико говорите", поручио је Симић.
У Приштини је јуче, на 18. годишњицу проглашења независности Косова одржан велики скуп подршке бившим вођама ОВК Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Реџепу Сељимију и Јакупу Краснићију, којима се пред Специјализованим вијећима у Хагу суди за ратне злочине и злочине против човјечности.
На суђењу Тачију и осталима у току су завршне ријечи, које треба да буду окончане данас, а Специјализовано тужилаштво тражи по 45 година затвора за сву четворицу оптужених.
Терористичка ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени припадници или помагачи.
