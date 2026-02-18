Опасна превара не престаје: Ако стигне ова СМС порука, никако је не отварајте

Извор:
Телеграф
18.02.2026
08:50
Коментари:0
Прије отприлике недјељу дана грађане Србије је узнемирила СМС превара која није баш подсјећала на неке раније које су јасније имале приказане назнаке обмане. Људи су се масовно жалили, али поруке и даље стижу.
Наиме, у кратком тексту тражи се да се гласа за дјевојку по имену Марија, али порука је пажљиво осмишљена како би неким људима заиста могла дјеловати валидно.
"Поздрав! Можеш ли, молим, дати свој глас Марији? Она је ћерка мојих блиских пријатеља и ова побједа јој много значи", пише у њој уз урл који и подсјећа на оне који би стварно могли да се користе за неко гласање.
Порука већ неко вријеме кружи по Србији. Ако кликнете на њу, тражиће вам да региструјете телефон.
Прије отприлике недељу дана, редакцији Телеграф.рс јавила се читатељка која је и кликнула на линк, регистровала телефон и нашла се у проблему након тога.
Иако можда многима ово дјелује безазлено, али то уопште не мора бити тако.
Жени која је кликнула, одузет је Вацап налог, а постоји и могућност да то није једино чиме резултира клик и регистрација телефона са линка.
Апел је за опрез и не праћење наведених корака јер све посљедице нису и даље откривене, а порука још кружи и стиже грађанима Србије.
