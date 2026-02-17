Logo
Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Извор:

Курир

17.02.2026

13:58

Коментари:

0
Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће
Фото: Printscreen/Instagram/tatjanajecemenica

Дарко Јевтић је примљен у болницу у петак 13. фебруара увече, након што је био у тешкој саобраћајној несрећи код петље Орловача у правцу ка Остружници.

У саобраћајној несрећи је погинула његова супруга Татјана Јечменица.

Затвор

Свијет

Тинејџери "из шале" убили мушкарца

Јевтић је стављен у индуковану кому, а како сазнаје "Блиц", у уторак је скинут са апарата за дисање.

Дарко дише самостално, али је његове стање и даље тешко и озбиљно усљед бројних повреда које је задобио у судару са камионом.

Татјана Јечменица

Дарко Јевтић

