Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Извор:
Курир
17.02.2026
13:58
Коментари:0
Дарко Јевтић је примљен у болницу у петак 13. фебруара увече, након што је био у тешкој саобраћајној несрећи код петље Орловача у правцу ка Остружници.
У саобраћајној несрећи је погинула његова супруга Татјана Јечменица.
Свијет
Тинејџери "из шале" убили мушкарца
Јевтић је стављен у индуковану кому, а како сазнаје "Блиц", у уторак је скинут са апарата за дисање.
Дарко дише самостално, али је његове стање и даље тешко и озбиљно усљед бројних повреда које је задобио у судару са камионом.
Србија
8 ч0
Србија
23 ч1
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму