Тинејџери "из шале" убили мушкарца

Двоје малољетника проглашено је кривим за убиство из нехата након што су 49-годишњег мушкарца намамили на плажу, увјерени да је педофил, гдје је потом брутално нападнут камењем и боцом. Трагичан догађај десио се 10. августа прошле године у обалном мјесту у Енглеској.
Дјевојка (16) и младић (15) током суђења негирали су убиство, док је други 16-годишњак раније признао да је крив за убиство из нехата. Порота их је ослободила оптужбе за убиство, али су проглашени кривима за блаже кривично дјело, преноси Јутарњи.
Према наводима тужилаштва, све је почело два дана раније када је 49-годишњак у забавном парку упознао дјевојку и дао јој свој број телефона. Троје тинејџера потом је, користећи лажни идентитет “Sienna”, с њим размјењивало поруке и договорило сусрет близу плаже.
Одбрана је тврдила да је цијела ситуација започела као "велика шала" те да су млади наводно хтјели да мушкарца јавно осрамоте.
Била је то дјетињаста враголија која је врло брзо измакла контроли, с трагичним посљедицама, рекао је адвокат дјевојке.
Међутим, тужилаштво је ово видјело као пажљиво планиран напад. Мушкарац је, према саопштењима на суду, био прогоњен по плажи, гађан камењем и погођен боцом прије него што је пронађен како лежи лицем у блату.
Обдукција је показала тешке повредама главе и лица, бројне модрице по тијелу те вишеструке преломе ребара која су му пробила плућно крило.
Шеснаестогодишњи младић раније је рекао суду како су он и остали прије напада разговарали о томе да му само ‘опале шамар‘ и како им полиција ништа неће урадити будући да се ради о педофилу.
Шокантно убиство на плажи снимила је дјевојка, а 16-годишњи младић подијелио је снимак напада с три особе.
"Ово је био пажљиво унапред испланиран, намјеран и насилан напад на особу која то није очекивала и која се није могла одбранити" рекла је тужитељка Натали Смит.
Очекује се да ће им казна за убиство из нехата бити изречена у Априлу.
