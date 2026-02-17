Logo
За подстицаје исплаћено 7,5 милиона КМ

17.02.2026

14:44

За подстицаје исплаћено 7,5 милиона КМ
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, посредством Агенције за аграрна плаћања, исплатило је данас 7.535.628 КМ за подстицаје у пољопривреди и то за 880 корисника.

Исплаћена је премија за поврће за 2025.годину у износу од 4.621.566 КМ за 375 корисника

За регрес по хектару сјетвене површине за соју и сунцокрет исплаћено је 2.428.063 КМ за 490 корисника.

За премију за сјеменска стрна жита исплаћено је 386.009 КМ за пет корисника.

Исплаћена је и премија за произведену и продану хељду и ароматично и љековито биље у износу од 99.988 КМ за 10 корисника.

Подстицаји

новац

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

