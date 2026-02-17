Logo
Почела исплата накнаде за борце

17.02.2026

14:11

Почела исплата накнаде за борце
Фото: Централна банка

У Републици Српској је данас почела исплата накнаде за одликоване борце и чланове породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске за 2025. годину.

Право на ову новчану накнаду користи 12.271 корисник, односно 2.520 одликованих бораца и 9.751 члан породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске.

Наука и технологија

Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима

За ову намјену Буџетом је обезбијеђено 5.463.338,87 КМ.

