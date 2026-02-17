Почела исплата накнаде за борце

17.02.2026
У Републици Српској је данас почела исплата накнаде за одликоване борце и чланове породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске за 2025. годину.
Право на ову новчану накнаду користи 12.271 корисник, односно 2.520 одликованих бораца и 9.751 члан породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске.
За ову намјену Буџетом је обезбијеђено 5.463.338,87 КМ.
