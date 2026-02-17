Logo
Извор:

Агенције

17.02.2026

15:30

Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју
Фото: АТВ

Једна особа је убијена, а двије су тешко повријеђене у, како наводи полиција, насумичном нападу ножем у прометној трговачкој зони у западном дијелу Сиднеја, док је осумњичени мушкарац ухапшен и налази се у притвору.

Полиција и хитна помоћ збринуле су три особе, али је мушкарац стар око 30 година проглашен мртвим на лицу мјеста. Двије повријеђене особе, 22-годишњи мушкарац и 47-годишња жена, превезене су у болницу у критичном стању.

Према наводима аустралијског канала 9Неwс, мушкарац је убоден у врат и његово стање је сада тешко, док је жена задобила убоде у предјелу груди и стомака и и даље је у критичном стању.

Напад је, према наводима полиције, почео око 10 часова по локалном времену у предграђу Мерилендс у једном минимаркету, гдје су нападнуте двије особе, а потом се наставио на тротоару испред објекта, гдје је трећа особа избодена и преминула.

Полиција наводи да се жртве међусобно нису познавале и да се случај третира као "насумични напад", потврдио је надзорник Сајмон Гласер, преноси аустралијска телевизија 9Неwс.

"Ужасно кривично дјело догодило се у Мерилендсу, када је на улици било много људи. То је, очигледно, било веома потресно за све који су се затекли у близини", рекао је Гласер.

Према његовим ријечима, полиција је стигла на лице мјеста у року од једног до два минута и блокирала улицу, а успостављена је зона злочина у дужини од око 50 метара.

Осумњичени је пронађен у дворишту оближње куће, гдје је и ухапшен.

Осумњичени, стар 25 година, приведен је у полицијску станицу и очекује се да ће се касније данас појавити пред судом.

Полицији је одраније познат по ситним кривичним дјелима и више инцидената повезаних са проблемима с менталним здрављем.

