Медији: Трамп планира да дође у Милано ако амерички хокејаши буду у финалу

Предсједник САД Доналд Трамп отпутоваће у Италију уколико се амерички хокејаши планисирају у финале Зимских олимпијских игара /ЗОИ/, јавља лист "Коријере дела сера".
У извјештају се наводи да је Трампов план да гледа репрезентацију САД у финалу и да након тога присуствује церемонији затварања ЗОИ у недјељу, 22. фебруара.
Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини д'Ампецо почеле су 6. фебруара.
Америчка репрезентација прошла је групну фазу такмичења у хокеју на леду и у четвртфиналу ће се састати са побједником меча између Шведске и Летоније.
Национална хокејашка лига САД /НХЛ/ дозволила је хокејашима из НХЛ клубова да играју за репрезентацију на ЗОИ први пут од 2014. године.
