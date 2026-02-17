Logo
Медији: Трамп планира да дође у Милано ако амерички хокејаши буду у финалу

Извор:

СРНА

17.02.2026

13:44

Коментари:

0
Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп отпутоваће у Италију уколико се амерички хокејаши планисирају у финале Зимских олимпијских игара /ЗОИ/, јавља лист "Коријере дела сера".

У извјештају се наводи да је Трампов план да гледа репрезентацију САД у финалу и да након тога присуствује церемонији затварања ЗОИ у недјељу, 22. фебруара.

Нови снимак Дабриног величања Павелића

Регион

Испливао нови снимак Дабриног величања Павелића

Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини д'Ампецо почеле су 6. фебруара.

Америчка репрезентација прошла је групну фазу такмичења у хокеју на леду и у четвртфиналу ће се састати са побједником меча између Шведске и Летоније.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље

Национална хокејашка лига САД /НХЛ/ дозволила је хокејашима из НХЛ клубова да играју за репрезентацију на ЗОИ први пут од 2014. године.

