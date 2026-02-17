Logo
Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље

РТ Балкан

17.02.2026

13:36

Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље
Фото: Танјуг/АП

Руски војници се боре за суверенитет земље, независну спољну политику и аутономију у унутрашњој политици, рекао је Дмитриј Медведев, предсједник странке Јединствена Русија и замјеник предсједника Савјета безбједности Русије.

"Управо за независност земље, а суверенитет је, дозволите ми да вас подсјетим, независна спољна политика и аутономија у унутрашњој политици – тако правници дефинишу суверенитет. Управо за тај суверенитет се данас боре наши војници", рекао је Медведев, обраћајући се учесницима курса "Основи руске државности".

Национални приоритети Русије формирају се на основу процене спољних и унутрашњих изазова, додао је.

"Устав јасно каже да је народ извор власти у нашој земљи, што значи да су грађани наше земље ти који одређују будућност наше државе. То је, у суштини, прави суверенитет", закључио је Медведев, преноси РТ Балкан.

