Научници упозоравају на озбиљне посљедице: Спремите се, тек долази...

Извор:

Танјуг

17.02.2026

13:23

Коментари:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

Европски савјетодавни одбор за климатске промјене упозорио је да Европа мора да се припреми за глобално загријевање од 2,8 до 3,3 степени Целзијуса до краја вијека, истичући да континент већ плаћа цијену "недовољне припремљености".

Члан ЕСАБЦЦ и генерални директор Краљевског холандског метеоролошког института (КНМИ), Мартен ван Алст, оцјењује да прилагођавање екстремнијим температурама није "ракетна наука" и да она може да се постигне кроз разумевање ризика и унапријеђење система раног упозоравања.

Извјештај одбора наводи да тренутни напори за прилагођавање климатским промјенама долазе прекасно и да су углавном постепено.

tuzilastvo bih

БиХ

Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

Пораст температуре од око три степена би био двоструко већи од циља постигнутог Паришким споразумом из 2015. године.

ЕСАБЦЦ препоручује спровођење стрес-тестова за још топлије сценарије и интегрисање отпорности на климатске промене у све политике ЕУ, уз додатна улагања, укључујући и приватна средства.

Ван Алст је навео да Европа све више трпи посљедице екстремних временских догађаја, укључујући смртоносне поплаве у њемачкој долини Ар 2021. и у шпанској Валенсији 2024, љетне таласе врућине и прошлогодишње шумске пожаре, и упозорио је да се достигнуће граница адаптације приближава за многе ризике.

ЕСАБЦЦ поручује да је кључно спречити свијет са толико високим глобалним загријевањем, јер би посљедице за јавно здравље, инфраструктуру и економију Европе биле озбиљне.

Klimatske promjene

globalno zagrijavanje

