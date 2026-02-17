Logo
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Извор:

Телеграф

17.02.2026

08:46

Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Једна Аустралијанка тврди да је изгубила око 30.000 евра након што јој је Мета АИ суспендовала Инстаграм налог гдје је објавила снимак у коме се виде њени пси.

Рошел Маринато, директорка Пилатес Волрд

Аустралиа, јуна прошле године добила је имејл од Мете након што је поделила сасвим обичан снимак своја три пса на личном Инстаграм налогу.

У видеу приказани пси, леђима окренути власници, гледају кроз прозор, а вјештачка интелигенција Мете "прочитала" је ову објаву као забрањену. Рошел је обавјештена да је прекршила смјернице друштвене мреже о „сексуалној експлоатацији дјеце, злостављању и голотињи“, па је за ову жену убрзо услиједила суспензија личног и пословног налога, упркос томе што "у видеу није било људи“.

vatrogasci

Регион

Гори сала за вјенчања

Рошел, иначе мајка четворо дјеце, контактирала је Мету, компанију која посједује Инстаграм, Фејсбук и Воцап, укупно 22 пута у покушају да се жали на суспензију, али у је Мета АИ одбила и саопштила да су јој налози деактивирани.

„Добила сам имејл од Мете у којем ме обавјештава да ми је налог суспендован“, рекла је Рошел коју је брисање са друштвених мрежа коштало око 50.000 аустралијских долара (25.000 фунти) смањене продаје. Она је замолила свог адвоката да пошаље писма Метиним канцеларијама у Калифорнији и Сиднеју, али и то није помогло, па је била приморана да плати трећој страни да би вратила профил. Објаснила је да је "посао био толико погођен да је била спремна да ризикује".

Полиција Црна Гора

Регион

Одјекнула експлозија у Подгорици

Рошел је изјавила да ју је погрешна одлука вештачке интелигенције о суспензији налога коштала и новца и репутације.

Немогуће је знати шта ће Мета пронаћи као кршење правила, а шта неће. Овај видео је приказивао три пса, а на питање о овом случају, портпарол Мете изјавио је да компанија "увијек ради на побољшању спровођења свих својих политика како би помогли да њихова заједница буде безбједна".

„Нисмо видјели доказе о значајном повећању неправилног спровођења“ била је њихова коначна изјава, преноси Телеграф.

Вјештачка интелигенција

Отказ

