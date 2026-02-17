Logo
Небо се отворило: Пљуштаће киша новца за 3 знака

17.02.2026

08:22

Коментари:

0
Паре
Фото: Unsplash

Падаће киша новца све до краја ове недјеље за три астролошка знака. Енергија Сунца у Рибама стабилизује финансије и помаже у њиховом расту. Вријеме је да ове недјеље искористе указане прилике.

Са Сунцем у овом воденом знаку наглашава се унутрашњи осећај сигурности и способност да идеје преточите у конкретне резултате.

Посебно снажан астролошки тренутак стиже 20. фебруара, када се Сатурн и Нептун сусрећу у Овну, аспект који подстиче храбре одлуке и претварање дугогодишњих планова у реалност, нарочито на пољу новца. Киша новца може да пљусне овог дана.

Близанци

За Близанце се отвара могућност лакшег доласка до новца. Већ 17. фебруара повољан аспект Меркура и Јупитера може донети додатну зараду, бонус или неку врсту финансијске подршке.

Најважније је да не помислите да успјех мора да значи исцрпљивање. Одржавање равнотеже између посла и одмора сада је кључно.

Полиција Црна Гора

Регион

Одјекнула експлозија у Подгорици

Крајем недјеље, нови хармонични утицаји додатно стабилизују финансије и наговештавају раст који може потрајати месецима.

Водолија

Улазак Сунца у Рибе 18. фебруара ставља акценат на вашу зараду и личне вриједности. Ово је повољан тренутак за преговоре, нове пројекте и повећање прихода.

Енергија вас подстиче да се изборите за боље услове и да не пристајете на мање него што заслужујете. Могуће су понуде које отварају врата дугорочној стабилности, али је важно да јасно покажете колико вриједите.

Рибе

За Рибе почиње лична сезона, а са њом и снажан осјећај унутрашње сигурности. Лекције из прошлости сада долазе на наплату. Схватате да духовност и материјална стабилност могу ићи заједно. Кон‌јункција Сатурна и Нептуна 20. фебруара доноси преокрет у начину на који гледате на новац, мање страха, више самопоуздања.

Комбинација практичног приступа и вере у себе помаже вам да изградите чврсту финансијску основу.

Искористите прилике

За ова три знака друга половина фебруара може означити почетак периода раста и просперитета али уз јасну намјеру и спремност да се препознају и искористе прилике, пише YourTango.

pare

Хороскоп

Коментари (0)
