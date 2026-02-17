Logo
Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година

Извор:

Курир

17.02.2026

08:14

Коментари:

0
Уобичајено важење возачке дозволе у Србији износи 10 година. Међутим, за возаче који наврше 65 година старости закон предвиђа краћи период важења - дозвола се издаје најдуже на 5 година.

Овакво рјешење уведено је како би старији возачи чешће контролисали здравствено стање и тиме потврдили способност за безбједно учествовање у саобраћају.

Важно правило за возаче између 55 и 65 година

Чак и када возач стар између 55 и 65 година продужава возачку дозволу, она му се не издаје на пуних 10 година, већ са роком који важи најдуже до навршене 65. године живота.

То значи да се већ након 55. године трајање документа фактички "скраћује", јер сљедеће продужење подразумијева улазак у режим пооштрене контроле.

Процедура продужења дозволе након 65. године

Продужење се не врши аутоматски - издаје се нова возачка дозвола на лични захтјев, као и код редовне замјене документа. Захтев се може поднијети најраније 30 дана прије истека постојеће дозволе.

За разлику од стандардне процедуре, обавезан је љекарски преглед којим се утврђује здравствена способност за управљање возилом. Преглед обухвата процену вида, психофизичког стања, моторике и општег здравственог статуса, односно исте параметре који су провјеравани и приликом првог добијања дозволе.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

У Српској рођено 10 беба

Љекарски извјештај у тренутку подношења захтева не сме бити старији од шест мјесеци.

Административни кораци

За издавање нове дозволе потребно је:

  • обавити љекарски преглед у овлашћеној здравственој установи
  • уплатити прописане административне таксе (износи и рачуни могу се разликовати по локалним полицијским управама)
  • поднијети захтјев у надлежној организационој јединици МУП-а
  • приложити важећу личну карту, стару возачку дозволу, доказ о уплати и љекарско увјерење

Казне и рокови

Управљање возилом са истеклом возачком дозволом представља прекршај за који је прописана новчана казна (у пракси око 10.000 динара, у зависности од квалификације прекршаја).

Због тога је препорука да возачи који се приближавају 65. рођендану започну процедуру продужења најмање мјесец дана раније, како не би остали без важеће дозволе, преноси Курир.

Возачка дозвола

pravila

kazne

