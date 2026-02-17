Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година

Извор:
Курир
17.02.2026
08:14
Коментари:0
Уобичајено важење возачке дозволе у Србији износи 10 година. Међутим, за возаче који наврше 65 година старости закон предвиђа краћи период важења - дозвола се издаје најдуже на 5 година.
Овакво рјешење уведено је како би старији возачи чешће контролисали здравствено стање и тиме потврдили способност за безбједно учествовање у саобраћају.
Чак и када возач стар између 55 и 65 година продужава возачку дозволу, она му се не издаје на пуних 10 година, већ са роком који важи најдуже до навршене 65. године живота.
То значи да се већ након 55. године трајање документа фактички "скраћује", јер сљедеће продужење подразумијева улазак у режим пооштрене контроле.
Продужење се не врши аутоматски - издаје се нова возачка дозвола на лични захтјев, као и код редовне замјене документа. Захтев се може поднијети најраније 30 дана прије истека постојеће дозволе.
За разлику од стандардне процедуре, обавезан је љекарски преглед којим се утврђује здравствена способност за управљање возилом. Преглед обухвата процену вида, психофизичког стања, моторике и општег здравственог статуса, односно исте параметре који су провјеравани и приликом првог добијања дозволе.
Друштво
У Српској рођено 10 беба
Љекарски извјештај у тренутку подношења захтева не сме бити старији од шест мјесеци.
За издавање нове дозволе потребно је:
Управљање возилом са истеклом возачком дозволом представља прекршај за који је прописана новчана казна (у пракси око 10.000 динара, у зависности од квалификације прекршаја).
Због тога је препорука да возачи који се приближавају 65. рођендану започну процедуру продужења најмање мјесец дана раније, како не би остали без важеће дозволе, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Тренутно на програму