Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

Извор:
Нова.рс
14.02.2026
14:03
Коментари:0
На друштвеним мрежама се појавио снимак из једне аутомеханичарске радионице у БиХ, гдје је муштерија довезла старог голфа на сервис.
Механичари нсиу могли да престану да се смију када су подигли возило и схватили да шасија практично не постоји.
Умјесто ње, доњи дио аутомобила био је обложен, вјеровали или не, дрвеним даскама.
Градови и општине
Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната
Власник старог голфа очигледно је на свој начин ријешио проблем рђе и дотрајалости. Дно возила једноставно је прекрио дрвеним даскама, што је изазвало смијех у радионици, али и међу корисницима друштвених мрежа, који су се утркивали ко ће смислити духовитији коментар.
Уз снимак објављен на Инстаграму из радионице је стајао шаљиви опис: "Возило је технички исправно".
Ни коментари испод објаве нису заостајали. Неки су писали: "Ето како је настао израз гас до даске".
Други су додали: "Ако је дрво буква, онда је све у реду“.
Свијет
Кренуо у пљачку, па погинуо на огради постављеној због дивљих свиња
Појавио се и коментар: "Још само добар лак и миран си наредних пет година".
Снимак је брзо постао виралан, јер је многе насмијао и још једном показао каква се све креативна, али и прилично ризична рјешења могу видјети у свијету аутомобилских поправки, нарочито када су у питању старији аутомобили који су, послије дугих година експлоатације, често предмет несвакидашњих импровизација, пише "Нова".
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
5 д0
Ауто-мото
6 д0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
36
17
30
17
24
17
16
Тренутно на програму