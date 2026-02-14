Logo
Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

На друштвеним мрежама се појавио снимак из једне аутомеханичарске радионице у БиХ, гдје је муштерија довезла старог голфа на сервис.

Механичари нсиу могли да престану да се смију када су подигли возило и схватили да шасија практично не постоји.

Умјесто ње, доњи дио аутомобила био је обложен, вјеровали или не, дрвеним даскама.

Боро Штикла

Градови и општине

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Власник старог голфа очигледно је на свој начин ријешио проблем рђе и дотрајалости. Дно возила једноставно је прекрио дрвеним даскама, што је изазвало смијех у радионици, али и међу корисницима друштвених мрежа, који су се утркивали ко ће смислити духовитији коментар.

Уз снимак објављен на Инстаграму из радионице је стајао шаљиви опис: "Возило је технички исправно".

Ни коментари испод објаве нису заостајали. Неки су писали: "Ето како је настао израз гас до даске".

Други су додали: "Ако је дрво буква, онда је све у реду“.

Полиција Италија

Свијет

Кренуо у пљачку, па погинуо на огради постављеној због дивљих свиња

Појавио се и коментар: "Још само добар лак и миран си наредних пет година".

Снимак је брзо постао виралан, јер је многе насмијао и још једном показао каква се све креативна, али и прилично ризична рјешења могу видјети у свијету аутомобилских поправки, нарочито када су у питању старији аутомобили који су, послије дугих година експлоатације, често предмет несвакидашњих импровизација, пише "Нова".

