Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Извор:

Телеграф

09.02.2026

16:13

Коментари:

0
Фото: Pexels

Електрични аутомобили убрзано освајају тржиште и у Европској унији већ чине око 17 одсто продаје нових возила. Ипак, уз тишу вожњу и ниже емисије, појављује се и проблем о коме се све чешће говори. Путницима је у електричним аутомобилима чешће лоше него у бензинским и дизел моделима.

Друштвене мреже су препуне сличних искустава, а научна истраживања потврђују да се не ради о умишљају, већ о конкретном физиолошком ефекту.

ilu-moda-žena-djevojka-28082025

Занимљивости

Ова 3 знака чекају животне одлуке и судбинске промјене

Мозак остаје без сигнала на које је навикао

Кључ проблема лежи у начину на који мозак тумачи кретање. Деценијама смо се возили у аутомобилима са моторима са унутрашњим сагоријевањем и развили инстинктивно разумијевање звука, вибрација и раста обртаја.

Ти сигнали служе као најава убрзања, успоравања или промјене ритма вожње. У електричним аутомобилима они су знатно слабији или потпуно одсутни, па мозак остаје без познатих упозорења.

Тихо убрзање и регенеративно кочење збуњују тијело

Електрични аутомобили убрзавају тренутно и готово нечујно, без постепеног раста буке. Регенеративно кочење доноси дуготрајна, нискофреквентна успоравања.

Истраживања из 2024. године показују да су управо таква успоравања један од главних окидача мучнине. Тијело осјећа силу кочења дуже вријеме, али без јасног сигнала да ће до њега доћи.

Operacija, operaciona sala

Србија

Дјевојчица преминула након операције крајника

Вибрације и екрани погоршавају проблем

Иако се електрични аутомобили често доживљавају као углађенији, одређени обрасци вибрација, нарочито при нижим брзинама и у градској вожњи, чешће се повезују са мучнином него код класичних возила.

Ситуацију додатно погоршава гледање у мобилни телефон или инфотаинмент екран. Тада долази до снажног сукоба информација које стижу из унутрашњег уха и очију, што је класичан рецепт за мучнину.

Зашто возачи ретко имају исти проблем

Занимљиво је да возачи много рјеђе пате од мучнине. Разлог је једноставан. Они знају шта слиједи.

Антиципација кретања показала се као кључни фактор у спречавању мучнине. Путници, посебно на задњим сједиштима, немају те информације и зато су осјетљивији.

Како произвођачи покушавају да ријеше проблем

Аутомобилска индустрија и научници већ траже рјешења. Експерименти укључују амбијентално освјетљење које прати убрзање и кочење, суптилне звучне сигнале или благе вибрације које најављују промјену кретања.

Mozak

Здравље

Ову болест има 50 милиона људи: Обратите пажњу на симптоме

Циљ је да се мозак постепено научи новим правилима вожње и добије замјену за сигнале на које је деценијама навикао.

Мучнина у електричним аутомобилима није квар технологије, већ фаза прилагођавања. Како се тијело и мозак буду навикавали на нови начин кретања, проблем ће вјероватно слабити.

До тада је јасно да електрична будућност не доноси само тишину и ниже емисије, већ и нове изазове за људска чула.

