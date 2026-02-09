Орбан честитао Карану

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан честитао је изабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану побједу на поновљеним пријевременим изборима.
- Честитам изабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану на великој побједи на изборима! Желим Вам успјех у служењу сувереној вољи Вашег народа и радујем се заједничком раду -написао је Орбан на Икс-у.
Кандидат СНСД-а Синиша Каран, након поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, освојио је 224.384 гласова или 50,54 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 213.513 или 48,09 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ након обрађених 100 одсто бирачких мјеста.
Congratulations to President-elect of Republika Srpska @sinisa_karan on your great electoral victory! Wishing you success in serving the sovereign will of your people, and looking forward to working together. 🤝 https://t.co/67G2nw5xUd— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2026
