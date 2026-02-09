Logo
Орбан честитао Карану

Извор:

АТВ

09.02.2026

15:55

Коментари:

Фото: Tanjug/AP

Премијер Мађарске Виктор Орбан честитао је изабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану побједу на поновљеним пријевременим изборима.

- Честитам изабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану на великој побједи на изборима! Желим Вам успјех у служењу сувереној вољи Вашег народа и радујем се заједничком раду -написао је Орбан на Икс-у.

Регион

Гаси се државна лутрија након 76 година рада

Кандидат СНСД-а Синиша Каран, након поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, освојио је 224.384 гласова или 50,54 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 213.513 или 48,09 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ након обрађених 100 одсто бирачких мјеста.

Тагови:

Виктор Орбан

Синиша Каран

