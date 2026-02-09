Одржан састанак о хитним мјерама санације моста и клизишта на ријеци Бистрици

Извор:
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић са сарадницима, одржао је састанак са руководством ХЕ "Бистрица", ЈП "Путеви Републике Српске", "Електропривреде Републике Српске", надзорних органа и пројектаната поводом обуставе саобраћаја на путном правцу Фоча-Трново и хитне санације моста и клизишта на ријеци Бистрици - са циљем дефинисања даљих активности и мјера за рјешавање настале ситуације.
Стевановић поручио је да је ријеч о озбиљној, ванредној и одговорној ситуацији у којој је безбједност саобраћаја апсолутни приоритет, те је од свих учесника затражио максимално ангажовање, пуну координацију и поштовање договорених активности и утврђених рокова.
Разматране су активности и мјере које ће бити детаљно дефинисане у наредним данима - укључујући динамику радова, временске рокове и услове под којима ће доћи до пуштања у саобраћај затворене дионице магистралног пута, наведено је у саопштењу Министарства саобраћаја и веза Српске.
На састанку је наглашено да, иако је извођач радова прихватио одговорност за насталу ситуацију, у овом тренутку фокус није на утврђивању кривице и околностима које су довеле до клизишта, већ на хитном приступању рјешавању проблема, санацији клизишта и моста, те стварању услова за безбједно поновно успостављање саобраћаја.
Када је ријеч о алтернативним путним правцима, констатовано је да су они одређени као привремено рјешење у условима ванредне ситуације, те да ЈП "Путеви Републике Српске" континуирано проводи активности на постављању адекватне саобраћајне сигнализације, као и радове на профилисању макадамских дионица, досипању материјала и уређењу терена, с циљем њиховог оспособљавања.
На састанку је указано и на појаве злоупотреба у јавном и медијском простору у вези са саобраћајном сигнализацијом на алтернативним путним правцима, при чему су поједина неидентификована лица самовољно и неовлаштено постављала саобраћајне знакове. Учесници састанка нагласили су да је постављање саобраћајне сигнализације искључиво у надлежности овлаштених институција и да ће, уколико се овакве ситуације понове, бити предузете све законом предвиђене мјере - укључујући и подношење кривичних пријава.
Закључено је да, те да ће Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, у сарадњи са надлежним и одговорним учесницима, у наредним данима припремити информацију за Владу Републике Српске са приједлогом хитних мјера, а јавност ће бити правовремено и транспарентно информисана о даљим активностима.
