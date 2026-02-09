Logo
Нетанјаху честитао Карану

Извор:

СРНА

09.02.2026

14:56

Нетанјаху честитао Карану

Израелски премијер Бењамин Нетанијаху честитао је новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану изборну побједу и нагласио да Изарел веома цијени пријатељске односе са Републиком Српском.

"Радујем се блиској сарадњи са Вама и Републиком Српском с циљем јачања односа Српске и Израела. Увјерен сам да ће наша сарадња само додатно јачати", нагласио је Нетанјаху у честитки Карану.

Премијер Израела пожелио је новоизабраном предсједнику много успјеха у даљем раду и вођењу Републике Српске и њеног народа ка даљем просперитету, стабилности и миру.

Тагови:

Бењамин Нетанјаху

Синиша Каран

