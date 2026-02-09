Нетанјаху честитао Карану

Извор:
Израелски премијер Бењамин Нетанијаху честитао је новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану изборну побједу и нагласио да Изарел веома цијени пријатељске односе са Републиком Српском.
"Радујем се блиској сарадњи са Вама и Републиком Српском с циљем јачања односа Српске и Израела. Увјерен сам да ће наша сарадња само додатно јачати", нагласио је Нетанјаху у честитки Карану.
Премијер Израела пожелио је новоизабраном предсједнику много успјеха у даљем раду и вођењу Републике Српске и њеног народа ка даљем просперитету, стабилности и миру.
