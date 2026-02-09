Logo
Large banner

Снијег се враћа у БиХ, али температуре изненађују

Извор:

АТВ

09.02.2026

16:25

Коментари:

0
Требиње
Фото: АТВ

Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) објавио је прогнозу времена за наредне дане, према којој се у већем дијелу БиХ очекује претежно облачно вријеме с кишом, док ће у вишим подручјима бити услова и за сусњежицу и снијег.

Како наводе из ФХМЗ, током седмице испред нас обилније падавине посебно су изгледне у јужним крајевима земље, и то у другом дијелу седмице.

Телефон

Наука и технологија

Корисници Андроида у опасности: Можете остати без новца

Током викенда снијег се очекује и у централним дијеловима БиХ.

"Дуваће ће углавном слаб до умјерен вјетар, претежно јужног смјера, док ће температуре ваздуха бити нешто изнад просјечних за ово доба године", саопштено је из ФХМЗ.

Минималне јутарње температуре у Босни кретаће се између 1 и 6 степени, док ће у Херцеговини износити од 4 до 8 степени. Највише дневне температуре у Босни биће између 7 и 12 степени, а у Херцеговини од 9 до 15 степени.

Према тренутним прогностичким моделима, облачно вријеме с кишом и снијегом задржаће се и наредне седмице.

Већи изгледи за снијег прогнозирају се у другом дијелу седмице, уз благи пад температура.

vrtic

Свијет

Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима

Јутарње температуре тада ће у Босни варирати између -2 и 4 степена, док ће у Херцеговини досезати до 6 степени. Највише дневне температуре износиће од 2 до 6 степени у Босни, те до 10 степени у Херцеговини.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Удружење економиста "РС СВОТ" наградило најбољег студента

Друштво

Удружење економиста "РС СВОТ" наградило најбољег студента

2 ч

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Друштво

Не излазите без пријеке потребе: Нездрав ваздух у ових седам градова

8 ч

0
Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

Друштво

Грајф: Узалудни покушаји усташтва у Хрватској да смањи број убијених у логору Јасеновац

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

18

01

Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner