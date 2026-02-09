Снијег се враћа у БиХ, али температуре изненађују

Извор:
АТВ
09.02.2026
16:25
Коментари:0
Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) објавио је прогнозу времена за наредне дане, према којој се у већем дијелу БиХ очекује претежно облачно вријеме с кишом, док ће у вишим подручјима бити услова и за сусњежицу и снијег.
Како наводе из ФХМЗ, током седмице испред нас обилније падавине посебно су изгледне у јужним крајевима земље, и то у другом дијелу седмице.
Наука и технологија
Корисници Андроида у опасности: Можете остати без новца
Током викенда снијег се очекује и у централним дијеловима БиХ.
"Дуваће ће углавном слаб до умјерен вјетар, претежно јужног смјера, док ће температуре ваздуха бити нешто изнад просјечних за ово доба године", саопштено је из ФХМЗ.
Минималне јутарње температуре у Босни кретаће се између 1 и 6 степени, док ће у Херцеговини износити од 4 до 8 степени. Највише дневне температуре у Босни биће између 7 и 12 степени, а у Херцеговини од 9 до 15 степени.
Према тренутним прогностичким моделима, облачно вријеме с кишом и снијегом задржаће се и наредне седмице.
Већи изгледи за снијег прогнозирају се у другом дијелу седмице, уз благи пад температура.
Свијет
Предатор из вртића изнио језиву одбрану: Мислио сам да ће их то учинити срећнима
Јутарње температуре тада ће у Босни варирати између -2 и 4 степена, док ће у Херцеговини досезати до 6 степени. Највише дневне температуре износиће од 2 до 6 степени у Босни, те до 10 степени у Херцеговини.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму