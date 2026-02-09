Logo
Корисници Андроида у опасности: Можете остати без новца

АТВ

09.02.2026

16:22

0
Фото: Pixabay

Банкарске и криптоапликације налазе се на мети новог злонамјерног софтвера Албириокс, који омогућава трећим особама да, у ваше име и са вашег мобилног телефона, потпуно непримјетно обављају финансијске трансакције.

Нови злонамјерни софтвер за Андроид, назван Албириокс, доноси посебно опасну функционалност: нападачи могу у реалном времену преузети контролу над зараженим паметним телефонима чак и док их корисници активно користе. Примарна мета овог програма су банкарске и криптоапликације, пише "Феникс Магазин".

Сигурносни истраживачи су Албириокс први пут забиљежили у септембру 2025. године.

Према наводима компаније за сигурносни софтвер Малеребајтс, развијен је по моделу Малвер-ас-а-Сервис (МааС).

То значи да починиоци не морају сами развијати злонамјерне програме, већ готове пакете могу изнајмити или купити од других криминалних група. На тај начин и мање искусни нападачи могу покретати властите кампање интернет превара.

За разлику од старијих мобилних тројанаца, Албириокс није ограничен на једну регију или одређене банке. Већ у раној фази кампање циљао је више од 400 апликација из финансијског и крипто сектора, укључујући и апликације доступне у Аустрији.

Ради и кад је телефон закључан

Злонамјерни софтвер се често прикрива као наизглед безазлена апликација, на примјер под изговором услуге куповине или сигурносног алата.

Након инсталације, у позадини преузима додатне модуле и тражи опсежне дозволе приступа.

Посебно забрињава чињеница да, док корисник мисли да је екран телефона неактиван или приказује само црни екран, непозната особа може непримјетно преузети потпуну контролу над уређајем – укључујући и пренос слике екрана уживо.

Како напад функционише и како се заштитити

Албириокс истовремено користи више техника напада. Уз пренос екрана у реалном времену, злонамјерни програм може отварати банкарске и криптоапликације, покретати трансакције па чак и заобилазити аутентификационе процедуре – директно путем вашег уређаја и ваше активне сесије.

При томе се злоупотребљавају Андроидове функције приступачности како би се аутоматизовали кликови и заобишле сигурносне провјере.

Додатно, развијају се и тзв. оверлеј слојеви који изнад стварних апликација приказују лажне обрасце за пријаву.

Сигурносни стручњаци савјетују инсталирање апликација искључиво из званичних трговина, попут Гугл Плеја.

Потребно је бити опрезан с линковима из СМС порука, е-поште или апликација за размјену порука, чак и када изгледају као легитимне странице за преузимање.

Прије инсталације препоручује се да провјерите назив програмера, оцјене корисника и број преузимања.

Ако апликација тражи неуобичајено велики број дозвола, посебно приступ порукама, камери или функцијама приступачности, потребан је додатни опрез.

Android

virus

aplikacije

