Корисници Андроида у опасности: Можете остати без новца

Банкарске и криптоапликације налазе се на мети новог злонамјерног софтвера Албириокс, који омогућава трећим особама да, у ваше име и са вашег мобилног телефона, потпуно непримјетно обављају финансијске трансакције.
Нови злонамјерни софтвер за Андроид, назван Албириокс, доноси посебно опасну функционалност: нападачи могу у реалном времену преузети контролу над зараженим паметним телефонима чак и док их корисници активно користе. Примарна мета овог програма су банкарске и криптоапликације, пише "Феникс Магазин".
Сигурносни истраживачи су Албириокс први пут забиљежили у септембру 2025. године.
Према наводима компаније за сигурносни софтвер Малеребајтс, развијен је по моделу Малвер-ас-а-Сервис (МааС).
То значи да починиоци не морају сами развијати злонамјерне програме, већ готове пакете могу изнајмити или купити од других криминалних група. На тај начин и мање искусни нападачи могу покретати властите кампање интернет превара.
За разлику од старијих мобилних тројанаца, Албириокс није ограничен на једну регију или одређене банке. Већ у раној фази кампање циљао је више од 400 апликација из финансијског и крипто сектора, укључујући и апликације доступне у Аустрији.
Злонамјерни софтвер се често прикрива као наизглед безазлена апликација, на примјер под изговором услуге куповине или сигурносног алата.
Након инсталације, у позадини преузима додатне модуле и тражи опсежне дозволе приступа.
Посебно забрињава чињеница да, док корисник мисли да је екран телефона неактиван или приказује само црни екран, непозната особа може непримјетно преузети потпуну контролу над уређајем – укључујући и пренос слике екрана уживо.
Албириокс истовремено користи више техника напада. Уз пренос екрана у реалном времену, злонамјерни програм може отварати банкарске и криптоапликације, покретати трансакције па чак и заобилазити аутентификационе процедуре – директно путем вашег уређаја и ваше активне сесије.
При томе се злоупотребљавају Андроидове функције приступачности како би се аутоматизовали кликови и заобишле сигурносне провјере.
Додатно, развијају се и тзв. оверлеј слојеви који изнад стварних апликација приказују лажне обрасце за пријаву.
Сигурносни стручњаци савјетују инсталирање апликација искључиво из званичних трговина, попут Гугл Плеја.
Потребно је бити опрезан с линковима из СМС порука, е-поште или апликација за размјену порука, чак и када изгледају као легитимне странице за преузимање.
Прије инсталације препоручује се да провјерите назив програмера, оцјене корисника и број преузимања.
Ако апликација тражи неуобичајено велики број дозвола, посебно приступ порукама, камери или функцијама приступачности, потребан је додатни опрез.
