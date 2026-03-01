Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

Извор:
01.03.2026
Сатове ћемо ове године помјерити у ноћи са суботе 28. на недјељу, 29. марта.
Два пута годишње, ритуал помјерања казаљки на сату покреће лавину расправа о смислу љетног рачунања времена.
Иако је изворна идеја, рођена у јеку Првог свјетског рата, била племенита и прагматична – уштеда енергената попут угља продужењем дневног свјетла – данас је тај аргумент готово у потпуности изгубио на тежини.
Савремене анализе показују да су уштеде на расвјети занемариве или их у потпуности поништава повећана потрошња клима уређаја током дужих и топлијих вечери.
Права истина о устрајности ове праксе лежи негдје другдје, у билансима и извјештајима о добити моћних привредних сектора којима додатни сат сунца доноси огроман профит.
Док се већина грађана бори с поремећеним биоритмом и посљедицама изгубљеног сата сна, неки задовољно трљају руке.
Главни покретачи модерног љетног рачунања времена су трговина и угоститељство. Трговачке коморе и малопродајни ланци међу најгласнијим су заговорницима ове праксе из врло једноставног разлога: људи су склонији трошити новац када је вани дневно свјетло.
Додатни сат сунца након радног времена подстиче потрошаче да на повратку кући сврате у трговине, обаве куповину или се спонтано одлуче за посјету ресторану или кафићу.
За угоститеље, посебно оне с вањским терасама, дужи дан значи дужу сезону и знатно већи промет. Туристичка индустрија такође убире плодове, јер посјетиоци дуже остају на отвореном, истражују знаменитости и троше више новца на ванпансионску понуду, чиме се директно подстиче локална привреда.
Ништа мање не профитира ни индустрија слободног времена и рекреације. Дуже вечери идеалне су за спортске активности на отвореном, што директно утиче на раст прихода у овом сектору. Један од најупечатљивијих примјера је индустрија голфа, која само у Сједињеним Америчким Државама захваљујући љетном рачунању времена остварује додатне приходе који се процјењују на 200 до 300 милиона долара годишње, јер додатни сат свјетла омогућава играчима још једну рунду након посла.
Сличан тренд биљеже и продавачи спортске опреме, роштиља, вртног намјештаја и опреме за камповање, јер људи више времена проводе у парковима, двориштима и природи.
Парадоксално, пракса уведена ради штедње енергије данас често доводи до повећане потрошње горива, јер грађани чешће користе аутомобиле за одлазак на вечерње излете, спортске активности или у куповину.
Ипак, било би неправедно рећи да од љетног рачунања времена нема никаквих општих користи. Један од кључних аргумената у прилог помјерању сата јест побољшање јавне безбједности.
Статистике показују да се у периоду љетног рачунања времена смањује број саобраћајних несрећа, посебно оних у којима страдају пјешаци и бициклисти.
Разлог је боља видљивост у послијеподневним сатима када је саобраћај најгушћи.
Такође, истраживања су открила да дужи период дневног свјетла дјелује као средство одвраћања од криминала; стопа уличних пљачки и напада пада јер криминалци радије дјелују под окриљем мрака. У том смислу, друштво у цјелини остварује одређену врсту неекономског профита.
Колико су комерцијални интереси снажни, најбоље илуструје историја лобирања у САД. Током осамдесетих година прошлог вијека, формирана је велика коалиција компанија, укључујући ланце брзе прехране и произвођаче роштиља, која је успјешно лобирала за продужење љетног рачунања времена.
Врхунац је достигнут када је индустрија слаткиша успјела прогурати да се помјерање сата одгоди до прве недјеље у новембру. Циљ је био осигурати да дјеца за Ноћ вјештица имају додатни сат дневног свјетла за сакупљање слаткиша, што је директно резултирало повећањем продаје слаткиша и костима.
Овај примјер показује како су интереси једне индустрије успјели преобликовати национални календар и утицати на живот милиона људи.
Међутим, профит који остварују поједини сектори долази уз високу цијену коју плаћа цијело друштво, првенствено кроз здравствене посљедице.
Нагла промјена ремети људски циркадијални ритам, што доводи до губитка сна, умора и пада продуктивности.
Економска анализа из 2024. процијенила је да укупни годишњи трошак љетног рачунања времена у САД износи око 672 милиона долара, углавном због здравствених компликација и несрећа.
Истраживања су забиљежила пораст ризика од срчаног удара за десет одсто у данима непосредно након прољетног помјерања сата, као и већи број можданих удара и повреда на раду.
Понедјељак након “крађе” једног сата сна познат је као “поспани понедјељак”, дан обиљежен падом концентрације и порастом “сајберлоафинга” – губљења времена на интернету током радног времена.
Стога, док трговци и угоститељи збрајају добит, здравствени систем и послодавци сносе трошкове поремећеног сна нације.
Расправа о укидању ове праксе све је гласнија, а одлука ће зависити од тога хоће ли превагнути комерцијални интереси или брига за јавно здравље и добробит.
