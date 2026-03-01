Огласио се тим љекара о стању Ивице Дачића

Извор:
Тим лекара Клиничког центра Србије огласио се са најновијим информацијама о здравственом стању министра унутрашњих послова Ивице Дачића.
- На основу најновијих анализа и параметара који су се пратили, можемо да кажемо да данас, више него ранијих дана, имамо разлога за оптимизам, иако је стање пацијента и даље озбиљно. Настављамо са предузимањем мјера интезивног лијечења - наводи се у саопштењу.
