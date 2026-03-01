Logo
Large banner

Огласио се тим љекара о стању Ивице Дачића

Извор:

Курир

01.03.2026

20:56

Коментари:

0
Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Тим лекара Клиничког центра Србије огласио се са најновијим информацијама о здравственом стању министра унутрашњих послова Ивице Дачића.

- На основу најновијих анализа и параметара који су се пратили, можемо да кажемо да данас, више него ранијих дана, имамо разлога за оптимизам, иако је стање пацијента и даље озбиљно. Настављамо са предузимањем мјера интезивног лијечења - наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

Сцена

Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

2 ч

0
У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Здравље

У Србији се појавио супервирус који разара плућа

2 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо брат познате пјевачице

2 ч

0
Погођена лука у Абу Дабију

Бања Лука

Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

2 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Србија

Одређен притвор Србима који су ухапшени због наводних ратних злочина

6 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић: Америка војно најјача сила свијета

9 ч

0
Предсједник Србије Александар Вучић

Србија

Вучић за УНА ТВ: Србија прави вишеслојни апарат који ће да штити наше небо

9 ч

26
Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"

Србија

Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

22

15

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

22

11

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

22

04

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

21

47

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner