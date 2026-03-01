Logo
Вучић: Америка војно најјача сила свијета

Извор:

УНА ТВ

01.03.2026

14:06

Александар Вучић
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Предсједник Републике Србије Александар Вучић гост је на ТВ УНА гдје говори о важним темама.

О рату у Украјини и Путину

Вучић је рекао да није кандидат за пророка, али да са свима разговара.

"Као и за сукоб у Украјини што сам предвидио. Ја сам са Путином разговарао толико пута... Он је мени сваки пут говорио када смо се виђали о Украјини. Посљедњи пут када сам га видио ја сам га питао за Украјину, он је није ни поменуо", подсјећа Вучић за УНА ТВ.

"Америка је војно најјача сила свијета"

Вучић поручује да нема сумње да су САД и даље најјача војна сила.

"Америка је војно најјача сила свијета, Кина је на другом мјесту. Кинези су испред у хардверима. Кинеска аутомобилска индустрија ће ускоро потпуно превазићи америчку, али је главна битка око вјештачке интелигенције. Сада имате Маскову фирму, затим друге фирме, попут Бостон Дајнамикс, и имате неке друге кинеске компаније које у комбинацији софтвера и хардвера заузимају 70 одсто свјетског тржишта. Та трка је све значајнија. Двије су велике светске силе - Америка и Кина. Све остало су регионални играчи, велики и мали. Европа жели да постане свјетски играч, не знам да ли ће успјети, али им желим успјех. Исто то мислим и за Русију", рекао је Вучић.

Александар Вучић

Србија

Вучић за УНА ТВ: Србија прави вишеслојни апарат који ће да штити наше небо

Односи са Сједињеним Америчким Државама биће бољи, поручио је Вучић, додајући да за то има одређене показатеље.

"Они ће бити бољи. Ми ћемо уложити много напора. Скинули су санкције Републици Српској, а најжешће су осудили Куртијеве акције најављене за 15. марта", рекао је Вучић.

Истакао је да верује да ће и руски пријатељи бити фер према Србији.

