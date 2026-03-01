Да се кандило не угаси: Скоро милион КМ за опстанак Срба на Косову и Метохији

Извор:
АТВ
01.03.2026
12:13
Коментари:0
Србско сабрање Баштионик објавило је извјештај о раду „Задужбине за Косово и Метохију“ за период од 2019. до 2025. године, чиме је обиљежено седам година континуираног и организованог рада на подршци српском народу на Косову и Метохији.
Према подацима из извјештаја, укупна вриједност донираних средстава закључно са 31. децембром 2025. године износи 983.906,52 КМ, а само у 2025. години прикупљено је 399.072,90 КМ.
Током досадашњег рада Задужбина је помогла 152 породице кроз пројекте самоодрживог опстанка, укључујући пољопривреду, адаптацију кућа, механизацију, набавку стоке и изградњу пластеника. Поред тога, обезбијеђена је подршка народним кухињама, школама, вртићима и здравственим установама.
Република Српска
Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације
До сада је стипендирано 441 дијете, а у школској 2025/26. години обезбијеђено је 189 мјесечних стипендија за ученике и студенте.
Ослањајући се на благослов и заједничко дјелање са Епархијом рашко-призренском и добротворном организацијом „Мајка девет Југовића“, Задужбина за Косово и Метохију своју мисију спроводи савјесно, одговорно и потпуно транспарентно.
„Докле год постоји макар једна српска кућа у којој се пали кандило, наша је дужност да та свјетлост не остане сама“, поручују из Баштионика, наглашавајући континуирану посвећеност опстанку Срба на Косову и Метохију.
Република Српска
4 ч0
Бања Лука
4 ч5
Хроника
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
13
16
12
16
06
Тренутно на програму