Да се кандило не угаси: Скоро милион КМ за опстанак Срба на Косову и Метохији

Извор:

АТВ

01.03.2026

12:13

Српско сабрање Баштионик
Фото: Српско сабрање Баштионик

Србско сабрање Баштионик објавило је извјештај о раду „Задужбине за Косово и Метохију“ за период од 2019. до 2025. године, чиме је обиљежено седам година континуираног и организованог рада на подршци српском народу на Косову и Метохији.

Према подацима из извјештаја, укупна вриједност донираних средстава закључно са 31. децембром 2025. године износи 983.906,52 КМ, а само у 2025. години прикупљено је 399.072,90 КМ.

Током досадашњег рада Задужбина је помогла 152 породице кроз пројекте самоодрживог опстанка, укључујући пољопривреду, адаптацију кућа, механизацију, набавку стоке и изградњу пластеника. Поред тога, обезбијеђена је подршка народним кухињама, школама, вртићима и здравственим установама.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

До сада је стипендирано 441 дијете, а у школској 2025/26. години обезбијеђено је 189 мјесечних стипендија за ученике и студенте.

Ослањајући се на благослов и заједничко дјелање са Епархијом рашко-призренском и добротворном организацијом „Мајка девет Југовића“, Задужбина за Косово и Метохију своју мисију спроводи савјесно, одговорно и потпуно транспарентно.

„Докле год постоји макар једна српска кућа у којој се пали кандило, наша је дужност да та свјетлост не остане сама“, поручују из Баштионика, наглашавајући континуирану посвећеност опстанку Срба на Косову и Метохију.

Косово и Метохија

pomoć Srbima

