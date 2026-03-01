Logo
У нападима убијен и Махмуд Ахмадинеџад

Извор:

Агенције

01.03.2026

15:00

Експлозије у Дубајиу
Бивши предсједник девете и десете владе Ирана, Махмуд Ахмадинеџад је погинуо у нападу Америке и Израела на насеље Нармак у Техерану.

Према пристиглим информацијама, након напада на област Нармак у Техерану и мјесто боравка бившег предсједника Махмуда Ахмадинеџада, овај члан Савјета за утврђивање сврсисходности погинуо је заједно са својим тјелохранитељима.

Махмуд Ахмадинеџад, шести предсједник Ирана и актуелни члан Савјета за утврђивање сврсисходности система, рођен је 1335. године (1956/57) у селу Арадан, у округу Гармсар.

Са породицом се у раном дјетињству преселио у Техеран. Био је први гувернер провинције Ардабил и градоначелник Техерана од 2003. до 2005. године.

Тагови :

Иран

Иран вијести

Израел Иран

