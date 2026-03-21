Фудбалери Борца играју против ТСЦ-а током премијерлигашке паузе

Аутор:

Андреј Кнежевић

21.03.2026

22:16

Коментари:

0
ФК Борац
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког Борца уписали су нову премијерлигашку побједу и са 12 бодова (екипа Зрињскох има утакмицу мање, оп.а.) одлази на првенствену паузу.

“Црвено плави” добиће пар дана одмора од тренажног процеса, а наредне суботе (13.00 часова) одиграће контролну утакмицу са екипом ТСЦ-а у Бачкој Тополи.

Винко Мариновић, шеф стручног штаба ФК Борац, након нове побједе на Градском стадиону, није крио задовољство због свега током фудбалског прољећа.

“У седам утакмица освојили смо 19 бодова. Одиграли смо и неколико дербија и очекивали смо тешку утакмицу. Имали смо и одређених кадровских проблема због повреда и суспензија. Међутим, још једном смо показали да смо у доброј форми. У првом полувремену нисмо проналазили начине да дођемо до гола, можда смо имали једну-двије шансе, али смо у другом дијелу направили притисак и дошли до гола. Имали смо послије тога још неке шансе да завршимо утакмице, али нисмо успјели. Ипак, одајем велико признање и честитам мојим момцима на свему што су урадили. Не желим да гледам бодовну разлику. Идемо утакмицу по утакмицу.” рекао је Мариновић

Фудбалере Борца у наставку премијерлигашке трке очекује гостовање код екипе Посушја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

