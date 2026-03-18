ММА борац из БиХ направио скандал у Србији: Морали су да му отму микрофон!

Аутор:

АТВ

18.03.2026

22:00

Коментари:

1
Фото: Printscreen/Instagram

Амил Тутић MMA борац из Босне и Херцеговине направио је велики скандал на "Armmada" догађају у Бору.

Тутић је нокаутом у првој рунди дошао до победе над српским борцем Ђорђем Ивичићем. Он је тако уписао прву професионалну побједу у MMA каријери, на коју је бацио сенку недопустивим испадом на крају меча.

Момку из Бихаћа се нису допали звиждуци дела публике у Бору, којој је током давања изјаве, пред телевизијским камерама, одговорио рјечником који никако не приличи једном спортисти.

"Нисам изненађен овим, знао сам да ће се ово десити. Желио бих да поздравим моје суграђане и моје Бошњаке који ово гледају", почео је Тутић, а када је публика почела да му звижди одговорио је на скандалозан начин:

"Ви што звиждите, пушите к**ац сви" рекао је борац са осмијехом на лицу, након чега је микрофон склоњен од њега.

Тутић је потом прокоментарисао свој поступак и у изјави за медије из Босне и Херцеговине, пише Курир.

"Свака реклама је добра реклама. У том тренутку сам тако реаговао. Није ту ријеч о никаквом национализму или чињеници што сам се налазио у Србији, међу онима који су звиждали могли су бити Босанци и Херцеговци, Хрвати, било ко... Хтио сам доћи до ријечи, али нисам успијевао иако сам се прије свега захвалио публици. Показао сам да су ти што звижде небитни, као и да су они дошли да гледају и слушају мене" рекао је Тутић.

