Logo
Large banner

Иран кренуо у освету: Жестоки напад на највеће гасно постројење на свијету

18.03.2026

21:30

Коментари:

1
Иран кренуо у освету: Жестоки напад на највеће гасно постројење на свијету
Фото: Printscreen/X

Након што је Израел у сриједу, 18. марта, напао највеће гасно постројење на свијету, Јужни Парс у Ирану, Техеран је обећао одмазду.

Министарство одбране Саудијске Арабије објавило је да је пресрело и уништило беспилотну летјелицу која је покушала да се „приближи једном од гасних постројења“ у источној покрајини земље.

Према ријечима портпарола, дрон је неутралисан прије него што је успио да досегне циљ, а није забиљежена никаква штета.

Уз то, Иран је жестоко напао и Ријад (Riyadh).

Истовремено, катарска државна енергетска компанија КатарЕнерџи (QatarEnergy) потврдила је да је индустријски комплекс Рас Лафан (Ras Laffan), највеће свјетско средиште за производњу течног природног гаса (LNG), вечерас био мета ракетних напада.

Раније је катарско министарство унутрашњих послова извијестило о пожару у том подручју, наводећи да је инцидент услиједио након „иранског напада“.

Према саопштењу КатарЕнерџија (QatarEnergy), хитне службе одмах су упућене на терен како би ставиле пожар под контролу.

„Забиљежена је значајна материјална штета, али је сво особље на сигурном и за сада нема извјештаја о жртвама“, наводи се.

Подсјетимо, Иран је запријетио нападима на нафтна и гасна постројења у земљама Залива као одговор на израелски напад на гасно поље Јужни Парс.

Подијели:

Тагови :

Иран

Rijad

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Регион

Словенија уводи рестрикције: Ево колико можете наточити горива!

1 ч

0
Појавио се нови дејтинг тренд који мијења свијет: Сви причају о "теорији марта"

Љубав и секс

Појавио се нови дејтинг тренд који мијења свијет: Сви причају о "теорији марта"

1 ч

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас открива: Ово је приоритет за ЕУ!

2 ч

0
Crna Gora more

Регион

Љетовање у Црној Гори све скупље: Ко не резервише сад, плаћа дупло

2 ч

0

Више из рубрике

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас открива: Ово је приоритет за ЕУ!

2 ч

0
Велика Британија: Возило са тинејџерима слетјело у ријеку, пронађено тијело дјевојке!

Свијет

Велика Британија: Возило са тинејџерима слетјело у ријеку, пронађено тијело дјевојке!

2 ч

0
Експлозија плинске боце у стану, једна особа повријеђена

Свијет

Експлозија плинске боце у стану, једна особа повријеђена

3 ч

0
Венс: Знамо да имамо проблем због раста цијена горива

Свијет

Венс: Знамо да имамо проблем због раста цијена горива

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

22

56

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

22

35

Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

22

34

Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

22

29

Српска војска чува "Балкански ток"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner