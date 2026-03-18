Иран кренуо у освету: Жестоки напад на највеће гасно постројење на свијету

18.03.2026
21:30
Коментари:1
Након што је Израел у сриједу, 18. марта, напао највеће гасно постројење на свијету, Јужни Парс у Ирану, Техеран је обећао одмазду.
Министарство одбране Саудијске Арабије објавило је да је пресрело и уништило беспилотну летјелицу која је покушала да се „приближи једном од гасних постројења“ у источној покрајини земље.
Према ријечима портпарола, дрон је неутралисан прије него што је успио да досегне циљ, а није забиљежена никаква штета.
Уз то, Иран је жестоко напао и Ријад (Riyadh).
BREAKING: Iranian missiles have struck multiple points in Riyadh, Saudi Arabia.
Истовремено, катарска државна енергетска компанија КатарЕнерџи (QatarEnergy) потврдила је да је индустријски комплекс Рас Лафан (Ras Laffan), највеће свјетско средиште за производњу течног природног гаса (LNG), вечерас био мета ракетних напада.
Раније је катарско министарство унутрашњих послова извијестило о пожару у том подручју, наводећи да је инцидент услиједио након „иранског напада“.
Fires rage in Ras Laffan, Qatar's main gas production industrial city, following an Iranian attack.
QatarEnergy, the owner of the refinery, has stated that Iranian attacks caused extensive damage to the facility.
Према саопштењу КатарЕнерџија (QatarEnergy), хитне службе одмах су упућене на терен како би ставиле пожар под контролу.
„Забиљежена је значајна материјална штета, али је сво особље на сигурном и за сада нема извјештаја о жртвама“, наводи се.
Подсјетимо, Иран је запријетио нападима на нафтна и гасна постројења у земљама Залива као одговор на израелски напад на гасно поље Јужни Парс.
