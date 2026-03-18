Венс: Знамо да имамо проблем због раста цијена горива

Извор:
Анадолија
18.03.2026
19:30
Коментари:0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је у сриједу да ће администрација Доналда Трампа у наредних 24 до 48 сати представити нове мјере с циљем рјешавања раста цијена горива усред тензија на Блиском истоку.
Говорећи на догађају у савезној држави Мичиген, Венс је признао утјецај америчке операције против Ирана на трошкове енергије, али је нагласио да је администрација подузела кораке како би заштитила домаћу енергетску економију.
"Цијене горива расту и знамо да расту. Људи пате због тога и радимо све што можемо како бисмо осигурали да остану ниже", рекао је Венс окупљенима.
Венс је рекао да је ово привремени скок.
"То неће трајати заувијек. Ријешићемо посао. Вратићемо се кући... Видјећете да ће се цијене енергије вратити на реалан ниво. Али у међувремену имамо проблем. Знамо да имамо проблем. Радимо све што можемо да га ријешимо - додао је.
Нагласио је да администрација ради на низу мјера.
"У ствари, неколико ствари за које мислим да ће бити објављене у наредних 24 до 48 сати. Не желим ићи испред предсједника", додао је.
Најновије
Најчитаније
21
18
21
16
21
02
21
01
20
59
Тренутно на програму