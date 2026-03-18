Минић: Ништа ново се није десило, Влада је радила и наставиће да ради

Аутор:Кристина Секерез
18.03.2026
Изабрана је нова – стара Влада Републике Српске премијера, по трећи пут, Саве Минића. Исти састав, исти стратешки циљеви, свечане заклетве положене.
Поново је показана политичка зрелост и моћ да се направе веома озбиљни политички потези, поновио је то након реизбора Минић.
"На овој сједници, на засиједању Народне скупштине имали изузетно добре дискусије, чак и од стране опозиције. Зато мислим да је једно добро засједање. У принципу, ништа се ново није десило. Влада је радила и наставиће да ради", рекао је Минић.
Минић је и у досадашњем раду показао огромну енергију, поручује први човјек Парламента Српске. Набрајао је Стевандић добре ставке у Минићевом раду.
"Направио бољу комуникацију са Борачком организацијом, успио да се договори и с удружењима и пољопривредницима, боље исконтактирао послодавце. То је задатак Владе", рекао је предсједник Народне скупштине.
Овај пут, кажу из опозиције, именовање мандатара је легално. Тако ће и нова Влада и закони које донесе бити легални и легитимни. Ипак, поново постављају питање о легалности раније донесених одлука и Закона. Сумњају и да су планови из експозеа оствариви.
"Овдје видимо такође најаве да ће бити изградње неких путева. Чини ми се да никада више није било Херцеговине, али плашим се да је и овога пута то на папиру", рекао је Ђорђе Вучинић, посланик Листе за правду и ред у НСРС.
"Нелегални предсједник је предложио нелегално другу Владу Сава Минића која је усвојила, између осталог, Ребаланс буџета за ’25. и Приједлог буџета за ’26. То су врло стратешки битни документи и нико одавде не би се усудио да их оспори, а ја изражавам сумњу ако није легалан био мандатар, како онда ми да мислимо да су легалне одлуке?", каже Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а у НСРС.
Нова Влада ће имати највећу тежину у БиХ и капацитет да доноси најважније одлуке, категорични су у СНСД-у. Ипак, увјерава Срђан Мазалица, Влада је и претходна два пута била легална. Сада је нико не може оспорити, порука је Мазалице.
"У сваком случају, избјегли смо институционалну кризу Републике Српске када смо изабрали 18. јануара Владу Републике Српске прије Уставног суда. Одлука Уставног суда није довела у питање, наравно, ниједну одлуку Владе Републике Српске између 2. септембра и 18. јануара, нити ће сада то бити случај, али слажем се апсолутно и с предсједником Владе, можемо ми бити у праву 100 пута, међутим, ако не функционише Фискални савјет БиХ, ако не функционише Скупштина Електропреноса БиХ, ако не функционише низ неких других ствари у којима је предсједник Владе Републике Српске за онај други ентитет неспоран, ми онда имамо проблем", каже Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС.
Поново се чуло да се 100 дана рада Владе рачуна од 23. јануара. Минић увјерава да ће Влада Српске увијек тражити адекватан одговор за све изазове, с циљем унапређења укупних прилика у друштву.
