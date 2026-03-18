Клокић за АТВ: Боље позиционирање Српске на међународном плану - основни циљ

18.03.2026

12:53

Клокић за АТВ: Боље позиционирање Српске на међународном плану - основни циљ
Фото: АТВ

Унапријеђење међународне сарадње те заштита политичких, економских и културних интереса Републике Српске кључни су разлози за оснивање Канцеларије за међународну сарадњу, изјавио је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић током гостовања у АТВ јутро.

Коментаришући негативне реакције које је најава оснивања ове канцеларије изазвала у политичком Сарајеву, Клокић је истакао да отпор потврђује исправност донесених одлука.

"Чим се буне значи да радимо добар посао. Основни циљ оснивања Канцеларије је позиционирање Републике Српске на међународном плану", рекао је Клокић.

Министар је подсјетио да је током прошле седмице боравио у Италији, гдје је о јачању сарадње и процесу европских интеграција разговарао са сенаторком Ђузепином Версаче и послаником Луком Скверијем. Том приликом Клокић је италијанске званичнике упознао тренутном политичком ситуацијом у БиХ.

"Италија је значајан спољно-трговински партнер, тако да ту сарадњу требамо даље унапрјеђивати. Њима је читава ова ситуација у БиХ непознаница. Договорили смо да дођу у Бањалуку, како би се боље упознали са политичком ситуацијом, али да разговарамо о могућности проширења сарадње", закључио је Клокић.

Златан Клокић

