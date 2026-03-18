Дјевојчица (14) ножем насрнула на оца

АТВ

18.03.2026

12:45

Фото: Танјуг

У Земуну се јуче поподне одиграла права драма када је, према незваничним сазнањима Курира, четрнаестогодишња дјевојчица ножем насрнула на свог оца у породичном дому.

Како извор поменутог портала истиче, инцидент се догодио око 14 часова, када је дјевојчица изненада узела нож и кренула ка оцу са, како се сумња, намјером да га убије.

- Дјевојчица је узела нож и насрнула на оца. Покушала је да га убије, али је он, на сву срећу, успио да се одбрани и одмах позове Хитну помоћ и полицију - наводи саговорник упознат са случајем.

На лице мјеста убрзо су стигле надлежне службе које су интервенисале. Отац, према првим информацијама, није задобио повреде.

Дјевојчица је након инцидента превезена у психијатријску установу, гдје ће бити обављена даља процјена њеног здравственог стања.

