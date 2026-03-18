Судариле се голфовима на магистрали, има повријеђених

18.03.2026
Тежа саобраћајна несрећа догодила се јутрос, 18. марта, у Љубушком, а приликом чега су двије особе задобиле повреде, за сада, неутврђеног степена.
До несреће је дошло на магистрали М-6 у Витинској улици око пола седам ујутру.
У овом удесу сударила су се два возила голф за чијим воланима су биле М.П. (1964) и Н.С.Р. (1985), обје из Љубушком.
Обје возачице су у овој несрећи задобиле тјелесне повреде, док је на возилима причињена већа материјална штета, саопштено је из тамошње полиције.
Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске управе Љубушки, који настављају предузимати све потребне мјере и радње у складу са Законом о безбједности саобраћаја на путевима у ЗХК.
