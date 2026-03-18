Огласили се из Министарства о смрти дјетета (4) и мушкарца након операције крајника

Извор:
Танјуг
18.03.2026
12:09
Након унутрашње и спољашње контроле као и инспекцијског надзора у Општој болници у Чачку, утврђено је да при лијечењу малољетне Е.М. (4), која је преминула након операције трећег крајиника у тој здравственој установи, нису пронађене процедуралне и стручне грешке, док их је у лијечењу пацијента М.М. (38) који је преминуо након истог захвата било, изјавио је данас савјетник министра здравља за инспекцијске послове Драгољуб Пауновић.
"Послије инспекцијског надзора, спољашње и унутрашње контроле, обдукције али и осталих претрага од којих су неке још увијек у току, могу изјавити да за малољетну Е.М. није пронађено процедуралних и стручних грешака у лијечењу и поступању. За другог пацијента М.М. постојале су и стручне и процедуралне грешке али обдукциони налази нису готови тако да је се тешко изразити у овом тренутку о степену тих грешака и како су оне настале", рекао је Пауновић.
Према његовим ријечима, потребно је да прође још неко вријеме како би обдуцкиони налаз био у потпуности готов, након чега се сви налази стављају пред тужиоца, а надлежни суд доноси одлуку о постојању кривице и њеном степену.
"Када дође до смрти, повреде или лошег исхода, тада се обавјештава инспекција Министарства здравља која у што бржем року излази на терен. Здравствена инспекција није стручна и она проверава процедуре лијечења, смјештаја, дијагностике. Она тражи од руководиоца установе да се изврши унутрашњи стручни надзор. Формира се стручна екипа љекара који се нису бавили лијечењем, дијагностиком нити били у процедури око датог пацијента, која подноси извјештај руководиоцу установе и здравственој инспекцији", казао је Пауновић.
Он је додао да се након тога тражи спољашњи надзор који формира министар здравља од еминентних стручњака из земље који такође нису учествовали у лијечењу, дијагностици и збрињавању датог пацијента али нису ни у пословним односима са љекарима који су радили око тог пацијента.
"Тужилаштво се свакако укључује, и оно тражи обдукцију али се дијагностика не завршава самом обдукцијом која траје један дан. Послије тога се ради токсикологија, узимају се урин, крв, желудачни садржаји и дијелови ткива на анализу. То је оно што продужава овај процес на неколико мјесеци, јер се токсикологија најчешће ради на ВМА, након чега се тражи патохистологија и имунохистохемија, како би се видјело да ли у ткивима има оштећења изазваних другим стварима", рекао је Пауновић.
Додао је да, уколико након свих ових анализа и здравствена инспекција и тужилац увиде да су прекршена нека правила лијечења, дијагностике и збрињавања, инспекција и тужилац подносе кривичне пријаве које се збрајају и иде се пред суд.
"Суд тек послије сопственог вјештачења, на које може да позове љекаре вјештаке појединце, екипе љекара или као највишу инстанце да затражи судско медицинско вјештачење медицинских факултета, улази се у судски процес који даље иде својим током. Једино је правоснажна судска пресуда доказ да ли је неко крив и колико је крив", закључио је Пауновић.
Вршилац дужности директора чачанске Опште болнице, Дејан Дабић каже да су обављене све законски прописане обавезе након нежељених догађаја, а које подразумијевају и унутрашњу контролу.
"Ми смо у обавези били да обавијестимо надлежног здравственог инспектора и Министарство здравља што смо и учинили. Обавили смо унутрашњи надзор који је извршила комисија од љекара који нису учествовали у лијечењу преминулих пацијената. Документација се доставља Минситарству здравља јер наравно све мора да буде по закону. Нама, директорима здравствених установа је надређено Министарство здравља и министар и све потребне и неопходне податке и медицинску документацију смо доставили инспекцији и министарству. Оно што је било до нас је урађено", рекао је Дабић.
