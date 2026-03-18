Минић открио шта кочи изградњу аеродрома у Требињу

Извор:
СРНА
18.03.2026
11:22
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је у великој мјери завршено рјешавање имовинско-правних послова за изградњу аеродрома у Требињу, али да је проблем у регулативи на нивоу БиХ.
- На нивоу БиХ, нажалост, уређено је који су аеродроми. Морамо промијенити закон да би, осим аеродрома у Требињу, могли имати оне аеродроме које траже у Федерацији БиХ, а они траже аеродром код Бихаћа. Покушаћемо све да на заједничком нивоу обезбиједимо да имамо аеродром који је у међународном правном промету - рекао је Минић.
Говорећи о мјерама за спречавање раста цијена основних животних намирница, Минић је током актуелног часа у Народној скупштини Српске рекао да су донесене марже на гориво, врше се контроле бензинских пумпи, а донесена је и одлука о ограничењу марже на одређене животне намирнице.
- Пратићемо стање и сигурно доносити и неке друге мјере. Пратимо и прољетну сјетву, када је ријеч о гориву - нагласио је Минић.
Одговарајући на посланичка питања, Минић је најавио да ће Влада у наредном периоду одржати сједницу у једној од најзападнијих локалних заједница, на којој ће, између осталог, разговарати о рјешавању проблема одлагања нуклеарног отпада на Трговској гори.
- Разговараћемо и о свим инфраструктурним, имовинским и другим проблемима које треба рјешавати у тим општинама, а у интересу грађана - додао је Минић.
Најновије
Најчитаније
14
12
14
05
14
05
13
56
13
52
Тренутно на програму