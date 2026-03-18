Logo
Large banner

Минић открио шта кочи изградњу аеродрома у Требињу

Извор:

СРНА

18.03.2026

11:22

Коментари:

1
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је у великој мјери завршено рјешавање имовинско-правних послова за изградњу аеродрома у Требињу, али да је проблем у регулативи на нивоу БиХ.

- На нивоу БиХ, нажалост, уређено је који су аеродроми. Морамо промијенити закон да би, осим аеродрома у Требињу, могли имати оне аеродроме које траже у Федерацији БиХ, а они траже аеродром код Бихаћа. Покушаћемо све да на заједничком нивоу обезбиједимо да имамо аеродром који је у међународном правном промету - рекао је Минић.

Говорећи о мјерама за спречавање раста цијена основних животних намирница, Минић је током актуелног часа у Народној скупштини Српске рекао да су донесене марже на гориво, врше се контроле бензинских пумпи, а донесена је и одлука о ограничењу марже на одређене животне намирнице.

- Пратићемо стање и сигурно доносити и неке друге мјере. Пратимо и прољетну сјетву, када је ријеч о гориву - нагласио је Минић.

Одговарајући на посланичка питања, Минић је најавио да ће Влада у наредном периоду одржати сједницу у једној од најзападнијих локалних заједница, на којој ће, између осталог, разговарати о рјешавању проблема одлагања нуклеарног отпада на Трговској гори.

- Разговараћемо и о свим инфраструктурним, имовинским и другим проблемима које треба рјешавати у тим општинама, а у интересу грађана - додао је Минић.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

aerodrom

Требиње

Коментари (1)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

14

05

14

05

13

56

13

52

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner