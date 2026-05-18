Цијене сладоледа у Хрватској ''експлодирале'': За једну порцију морате издвојити девет евра

18.05.2026 15:45

Фото: Pixabay

Цијена кугле сладоледа у сезони која је пред нама показује наставак тренда раста, баш као што је то био случај и прошле године. Као и са бројним другим производима, и цијене сладоледа зависе од локације, као и од престижа саме посластичарнице.

У просјеку се цијене кугле сладоледа ове сезоне у Хрватској крећу између 2,00 и 3,50 евра. У градовима континенталне Хрватске просјечна цијена износи око два евра по кугли, међутим, на популарним дестинацијама на Јадрану цијене су осјетно више, па тако у значајном дијелу Истре и Далмације за куглу сладоледа треба издвојити око три евра, при чему у појединим луксузним објектима премијум порције сладоледа могу достићи цијену од девет евра по посудици.

Ни Загреб није јефтин

У Загребу цијене сладоледа варирају у зависности од тога да ли бирате традиционалну посластичарницу или популарни крафт ђелато. Кугла сладоледа у ширем центру и крајевским посластичарницама у главном граду износи око 2,30 евра. У центру града цијена варира између 2,50 и 3,50 евра, при чему се у ексклузивним посластичарницама за посудицу сладоледа са бираним састојцима и посебним додацима издваја и до 10 евра.

У већини познатих осјечких посластичарница за куглу сладоледа у просјеку је потребно издвојити око 1,50 евра. Међутим, и овдје се на прометним мјестима у центру града кугла пење до 2,50 евра. У Сплиту, са друге стране, цијена кугле варира од 2,50 до 3,50 евра. У неким премиум баровима и овдје цијена за једну порцију иде до четири евра.

На ријечком Корзоу куглу сладоледа ћете у просјеку платити између два и 2,50 евра, док је у крајевским посластичарницама могуће пронаћи сладолед и по цијени од око 1,50 до 1,60 евра. У оближњој Опатији цијена кугле сладоледа достиже три евра, па и више.

Дубровник и Хвар

Слична је ситуација и са Ровињом. У центру града кугла се креће између три и четири евра, а у неким ексклузивним шоповима цијена за премијум укусе, попут пистаћа са Сицилије, може бити и виша. У крајевима ван центра цијена варира између 2,20 и 2,50 евра.

У Пули кугла сладоледа кошта између два и три евра, а у неким посластичарницама које се налазе у ширем центру могуће је пронаћи куглу већ за 1,60 евра. Између 2,50 и три евра у просјеку ћете платити куглу сладоледа и у Макарској.

У Дубровнику се цијена сладоледа креће између два и четири евра, исто као и на Хвару, који такође важи за једну од скупљих дестинација. На другом крају земље, односно у Вараждину, за куглу сладоледа издваја се између 1,60 и 2,00 евра.

