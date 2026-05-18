Убијени достављач се спремао за матуру: Купио је и одијело...

Град Дрниш и даље је у шоку након убиства 19-годишњег достављача пице. Градоначелник Томислав Џелалија рекао је како су грађани провели двије непроспаване ноћи те да ће сутра бити проглашен Дан жалости и одржана сахрана страдалог младића.
"Нелагодан је осјећај да се догодило убиство у граду, јер је Дрниш миран град гдје никада није било оваквих црних сценарија", рекао је Џелалија додавши како је посебно потресно што је страдао млади човјек којему је тек требао почети живот, пише Слободна Далмација.
"Страдао је младић којем је живот тек кренуо и требао је имати матурску вече 29. маја и купљено одијело. Тешко ми је о томе говорити", рекао је градоначелник Дрниша. Каже како је јутрос изашао у град и затекао га потпуно празног, тржница и улице без пролазника.
"Требаће, вјеројатно, и дјеци у школама помоћи. Морамо сад психолошки помоћи и заједници. Сви људи у граду су у шоку, није ово једноставна ситуација", истиче Џелалија.
Сахрана ће се одржати у уторак на гробљу Свети Иван у Дрнишу, а прије посљедњег испраћаја биће одржана комеморација у Средњој школи Ивана Мештровића, коју је убијени матурант похађао. Директор школе Хрвоје Пекас рекао је како је била ријеч о узорном ученику и спорташу те да је цијела заједница потресена трагедијом..
Полиција је ноћас ухапсила Кристијана Алексића који је у суботу у 23,05 сати пуцањем из ватреног оружја на тераси породичне куће усмртио 19-годишњака који му је дошао доставити пицу.
(Индекс)
