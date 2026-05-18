Logo
Large banner

Тешка несрећа: Ударио дјевојку (22) на пјешачком - она преминула, он побјегао, па се сам предао

Аутор:

АТВ
18.05.2026 07:17

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу око 23.20 часова у Улици Доње Светице у Загребу погинула је дјевојка (22).

Њу је, како наводе из полиције аутомобилом, на пјешачком прелазу ударио 31-годишњак који је потом побјегао, а дјевојка је преминула на мјесту.

Према саопштењу полиције, 31-годишњак је управљао путничким аутомобилом марке Шкода загребачких регистарских ознака, иако му је возачка дозвола истекла. Кретао се Улицом Доње Светице према југу, а несрећа се догодила код раскрснице с Нартском улицом, код кућног броја 61, на обиљеженом пјешачком прелазу.

"Возач се није приближавао пјешачком прелазу безбједносном брзином, иако је био дужан да вози тако да не угрожава пјешаке те да може зауставити возило како би пропустио особе које су већ ступиле на прелаз", наводе из полиције.

Саобраћај био затворен више од два и по часа

Предњим дијелом аутомобила налетио је на 22-годишњакињу која је прелазила улицу по пјешачком прелазу, долазећи возачу с десне стране. Пјешакиња је од задобијених повреда преминула на мјесту несреће, а њено тијело превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу.

Након несреће возач је побјегао с мјеста догађаја, но јутро након тога сам је дошао у службене просторије полиције, гдје је над њим спроведено криминалистичко истраживање. Полиција га је алкотестирала те му је утврђена концентрација алкохола од 0.68 промила у организму, након чега је ухапшен.

Увиђајем је руководила замјеница Жупанијског државног тужилаштва уз асистенцију полицијских службеника Прве станице саобраћајне полиције Загреб.

Због увиђаја и полицијског поступања саобраћај Улицом Доње Светице био је потпуно обустављен од 23.40 до 2.20 часова те се одвијао околним улицама.

Против 31-годишњака биће поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву у Загребу због сумње у почињење кривичног дјела изазивања саобраћајне несреће у друмском саобраћају из члана 227. Кривичног закона.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Загреб

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Здравље

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

6 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Монструозно су је мучили, али је сваки пут преживјела: Данас је Света Ирина, ево шта никако не смијете да радите

7 ч

0
Два америчка борбена авиона се сударила у ваздуху, појавио се снимак

Свијет

Два америчка борбена авиона се сударила у ваздуху, појавио се снимак

7 ч

0
Крај велике акције: Ухапшен Кристијан Алексић из Дрниша

Регион

Крај велике акције: Ухапшен Кристијан Алексић из Дрниша

7 ч

0

Више из рубрике

Крај велике акције: Ухапшен Кристијан Алексић из Дрниша

Регион

Крај велике акције: Ухапшен Кристијан Алексић из Дрниша

7 ч

0
Познат идентитет убијеног младића: Луки (19) окончан живот док је достављао храну

Регион

Познат идентитет убијеног младића: Луки (19) окончан живот док је достављао храну

16 ч

0
Опсадно стање у Дрнишу! Убица прије злочина куповао залихе? Грађани огорчени на власти!

Регион

Опсадно стање у Дрнишу! Убица прије злочина куповао залихе? Грађани огорчени на власти!

18 ч

1
Детаљи свирепог убиства: Алексић на достављача испалио десетак метака?

Регион

Детаљи свирепог убиства: Алексић на достављача испалио десетак метака?

22 ч

1

  • Најновије

14

09

Школа у Дрнишу се опростила од убијеног матуранта Луке

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner