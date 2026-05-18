Тешка несрећа: Ударио дјевојку (22) на пјешачком - она преминула, он побјегао, па се сам предао

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу око 23.20 часова у Улици Доње Светице у Загребу погинула је дјевојка (22).
Њу је, како наводе из полиције аутомобилом, на пјешачком прелазу ударио 31-годишњак који је потом побјегао, а дјевојка је преминула на мјесту.
Према саопштењу полиције, 31-годишњак је управљао путничким аутомобилом марке Шкода загребачких регистарских ознака, иако му је возачка дозвола истекла. Кретао се Улицом Доње Светице према југу, а несрећа се догодила код раскрснице с Нартском улицом, код кућног броја 61, на обиљеженом пјешачком прелазу.
"Возач се није приближавао пјешачком прелазу безбједносном брзином, иако је био дужан да вози тако да не угрожава пјешаке те да може зауставити возило како би пропустио особе које су већ ступиле на прелаз", наводе из полиције.
Предњим дијелом аутомобила налетио је на 22-годишњакињу која је прелазила улицу по пјешачком прелазу, долазећи возачу с десне стране. Пјешакиња је од задобијених повреда преминула на мјесту несреће, а њено тијело превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу.
Након несреће возач је побјегао с мјеста догађаја, но јутро након тога сам је дошао у службене просторије полиције, гдје је над њим спроведено криминалистичко истраживање. Полиција га је алкотестирала те му је утврђена концентрација алкохола од 0.68 промила у организму, након чега је ухапшен.
Увиђајем је руководила замјеница Жупанијског државног тужилаштва уз асистенцију полицијских службеника Прве станице саобраћајне полиције Загреб.
Због увиђаја и полицијског поступања саобраћај Улицом Доње Светице био је потпуно обустављен од 23.40 до 2.20 часова те се одвијао околним улицама.
Против 31-годишњака биће поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву у Загребу због сумње у почињење кривичног дјела изазивања саобраћајне несреће у друмском саобраћају из члана 227. Кривичног закона.
